Ηράκλειο: Ανήλικοι παρέσυραν, τραυμάτισαν και εγκατέλειψαν 36χρονη πεζή

Μία 36χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη, αλλά χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου - ΠΑΓΝΗ, αφού παρασύρθηκε από μηχανάκι που οδηγούσαν ένας 15χρονος και ένας 16χρονος.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Βίτσι στο Ηράκλειο, το απόγευμα της Παρασκευης (26/6).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι εγκατέλειψαν την τραυματισμένη γυναίκα, ωστόσο συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα, μαζί με τους κηδεμόνες τους.

Οπως διαπιστώθηκε, δεν είχαν δίπλωμα οδήγησης.

(φωτογραφία αρχείου)

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