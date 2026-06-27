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ΚΡΗΤΗ

Προσάραξη του πλοίου «Κίσσαμος» με 1.246 επιβάτες κοντά στη Μήλο μετά από μπλακ άουτ - H ανακοίνωση της ΑΝΕΚ

ΚΊΣΣΑΜΟς ΑΝΕΚ
clock 07:30 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στιγμές αγωνίας για τους επιβάτες του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Κίσαμος» της ΑΝΕΚ, το οποίο, σήμερα τα ξημερώματα, προσάραξε σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από αιφνίδιο μπλακάουτ που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς - Μήλος - Σούδα, όταν στις 03.10 τα ξημερώματα ακινητοποιήθηκε. 

Η ανακοίνωση της ANEK Lines

"Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ANEK Lines, μετά το περιστατικό προσάραξης του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Κίσσαμος» σε αβαθή ύδατα, πλησίον του λιμένα Αδάμαντα Μήλου, που σημειώθηκε έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (μπλακ άουτ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, στις 03:10 τα ξημερώματα, λίγο μετά τον απόπλου του πλοίου από τη Μήλο, κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από τον Πειραιά προς τα Χανιά.

Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα του μηχανοστασίου, ενώ το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι του Αδάμαντα, όπου παραμένει ασφαλώς δεμένο εν αναμονή της επιθεώρησης από τις αρμόδιες αρχές. Στο πλοίο επιβαίνουν 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος, ούτε διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων.

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