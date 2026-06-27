Ηράκλειο: Με καθολικά εγκαύματα στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ο 60χρονος μοτοσικλετιστής

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση, με καθολικά εγκαύματα σε όλο του το σώμα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος, στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ο 60χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο, που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, (26/6), στον επαρχιακό δρόμο με κατεύθυνση προς το Μεταξοχώρι του δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Μετά απο τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ΙΧ αυτοκίνητο, η μοτοσικλέτα του 60χρονου τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο συμβάν, αντίκρισαν τον 60χρονο στο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο ΠΑΓΝΗ όπου παραμένει στη ΜΕΘ, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο η μεταφοράς του σε κέντρο εγκαυμάτων της Αθήνας.

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