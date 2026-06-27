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Κρήτη - μεταναστευτικό: Λέμβος με 92 άτομα εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου

μετανάστες
clock 06:39 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέα επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/6) 43 ν.μ. νότια - νοτιοανατολικά ανοιχτά τη Γαύδου, υπό τον συντονισμό του  Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Λέμβος με 92 άτομα εντοπίστηκε από drone της Frontex, και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών αντί της Παλαιόχωρας, μεταφέρθηκαν στη Χώρα Σφακίων, από όπου θα προωθηθούν στην Δομή της Αγυιάς Χανίων.

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