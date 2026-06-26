Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση ΙΧ και μηχανής – Στο νοσοκομείο 55χρονος με εγκαύματα

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση και φωτιά σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ηράκλειο, στέλνοντας έναν 55χρονο μοτοσικλετιστή στο νοσοκομείο με εγκαύματα.

Το ατύχημα καταγράφηκε σε επαρχιακό δρόμο με κατεύθυνση προς το Μεταξοχώρι του δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνά η Αστυνομία, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Παρανάλωμα του πυρός η μηχανή

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες. Ο 55χρονος αναβάτης, μόνιμος κάτοικος Μεταξοχωρίου, εγκλωβίστηκε κοντά στην εστία της φωτιάς με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα πριν προλάβει να απομακρυνθεί.

Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιεί δύο οχήματα από το Κλιμάκιο Πύργου. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί, ωστόσο η μηχανή καταστράφηκε ολοσχερώς.

Παρά το σοκ και τα τραύματά του, ο 55χρονος διατήρησε τις αισθήσεις του. Διασώστες του ΕΚΑΒ του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου για την αντιμετώπιση των εγκαυμάτων του.

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