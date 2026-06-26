Βενεζουέλα: Ψάχνουν με τα χέρια να βρουν επιζώντες - Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες τραυματίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές.

Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων, με την κατάσταση στις πληγείσες περιοχές να παραμένει κρίσιμη.

Κάτοικοι και διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο προσπαθώντας να εντοπίσουν συγγενείς και φίλους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια κτηρίων.

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Τα κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με ρωγμές, καταρρεύσεις και επικίνδυνες κλίσεις, μετά τις δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων στη βόρεια Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης. Πρόκειται για τους ισχυρότερους σεισμούς στη Βενεζουέλα από το 1900.

Φόβοι για πάνω από 10.000 νεκρούς

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν τις 10.000. Eκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρότατες ζημιές στο Καράκας και τη Λα Γκουάιρα, ενώ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμικές δονήσεις. Το αεροδρόμιο του Καράκας παραμένει κλειστό.

Aerial visuals show the extent of destruction following twin earthquakes in La Guaira, Venezuela. pic.twitter.com/PzKFiaoJ6w — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 25, 2026

Σπάνιο φαινόμενο πίσω από τους καταστροφικούς σεισμούς

Σε ένα σπάνιο φαινόμενο αποδίδουν οι επιστήμονες τους δύο σεισμούς που καταγράφηκαν με διαφορά 40 δευτερολέπτων. Πρόκειται για το ισχυρότερο πλήγμα στη χώρα από το σεισμό του 1812 που άφησε 30.000 νεκρούς. Σύμφωνα με μετρήσεις, από τις δύο ισχυρότατες δονήσεις που είχαν μικρό εστιακό βάθος, μέσα σε μια ώρα εκλύθηκε ενέργεια 100 χρόνων ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας.

Uma mulher viva, encurralada e abandonada nos escombros do prédio onde vivia, sem nenhuma equipe de resgate por perto. Ela está totalmente abandonada ali a mais de 18 horas!







Os venezuelanos estão sozinhos!#hojenomundomilitar pic.twitter.com/LDjYYEttkq — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) June 25, 2026

Τα διπλά ρήγματα υποδεικνύουν μια σύνθετη δομή όπως αυτή στη Βενεζουέλα. Γνωστό ως ρήγμα Μποκόνο, εκεί όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής, εκτείνεται κατά μήκος της ραχοκοκαλιάς των Άνδεων της Βενεζουέλας για περίπου 500 χιλιόμετρα.

Aerial footage filmed from a helicopter early Thursday morning shows the scale of damage caused to the Northern Venezuelan coastal cities of Maiquetía and La Guaira, following yesterday’s pair of major earthquakes, which each measured a 7.2 and 7.5 magnitude and struck just to… pic.twitter.com/dwFt58LYsB — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026

Το ρήγμα συνδέεται με τον διπλό σεισμό μεγέθους 6,2 και 6,3 Ρίχτερ που έπληξε μια περιοχή δυτικά του Καράκας τον Σεπτέμβριο του 2025, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και τραυματίζοντας περισσότερα από 100. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, η Βενεζουέλα δεν διαθέτει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για σεισμούς, το οποίο βασίζεται σε αισθητήρες για την ανίχνευση των πρώτων κυμάτων ενός σεισμού.

«Είναι πολύ θλιβερό το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε χρόνος για εκκένωση», ανέφερε αξιωματούχος.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ αναφέρει ότι 250 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, κυρίως στη Λα Γουάιρα.

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