Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Βίντεο αποτυπώνει τον τρόμο -Πολίτες τρέχουν να σωθούν, κτίρια γκρεμίζονται σαν χαρτόκουτα

Συγκλονιστικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι δύο ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης.

Οι διαδοχικές δονήσεις μεγέθους 7,1 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν κοντά στις ακτές της χώρας, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων και εκατοντάδες τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ σχεδόν 1.000 ακόμη έχουν τραυματιστεί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς – 7,2 και 7,5 Ρίχτερ – στη Βενεζουέλα. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) προειδοποίησε ότι οι απώλειες ενδέχεται να αυξηθούν δραματικά, εκτιμώντας ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να κυμανθεί από 10.000 έως και 100.000 νεκρούς.

Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 18:04 τοπική ώρα, περίπου 27 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μονταλμπάν και 167 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας, σε εστιακό βάθος περίπου 13 χιλιομέτρων. Μόλις ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε δεύτερη, ακόμη ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, με επίκεντρο κοντά στην πόλη Μορόν και εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.

Venezuela 🇻🇪 earthquake. Views from inside the mall. ☹️ pic.twitter.com/VhXqbi1flp — The Current Feed (@thecurrentfeed) June 25, 2026

Οι σεισμοί σημειώθηκαν την ώρα που πολλοί πολίτες βρίσκονταν στα σπίτια τους λόγω της εθνικής αργίας για την Ημέρα της Μάχης του Καραμπόμπο, η οποία τιμά τη νίκη του 1821 που συνέβαλε στην ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία.

Παρότι η Βενεζουέλα βρίσκεται κοντά σε αρκετά γεωλογικά ρήγματα, τόσο ισχυροί σεισμοί είναι σχετικά σπάνιοι για τη χώρα σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Λατινικής Αμερικής, όπως το Μεξικό και η Χιλή, που βρίσκονται πάνω στο ιδιαίτερα ενεργό σεισμικό τόξο του «Δακτυλίου της Φωτιάς» του Ειρηνικού.

Συγκλονιστικό βίντεο:

Ουρλιαχτά και σκηνές πανικού στους δρόμους

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τη στιγμή που προσόψεις κτιρίων καταρρέουν σε πολυσύχναστους δρόμους, ενώ έντρομοι πολίτες τρέχουν να σωθούν καθώς σύννεφα σκόνης και συντριμμιών καλύπτουν τις γειτονιές.

Σε ένα από τα πιο σοκαριστικά βίντεο, ολόκληρη η πρόσοψη πολυώροφου κτιρίου καταρρέει μέσα σε δευτερόλεπτα.

Άνθρωποι ακούγονται να ουρλιάζουν και να φωνάζουν ο ένας στον άλλον, ενώ προσπαθούν να απομακρυνθούν από το σημείο. Σειρήνες αυτοκινήτων ηχούν ασταμάτητα καθώς τούβλα και κομμάτια μπετόν συνεχίζουν να πέφτουν στον δρόμο.

Σε άλλο βίντεο, η κορυφή ενός κτιρίου φαίνεται να υποχωρεί και να καταρρέει πάνω στον δρόμο, ενώ σε άλλη περιοχή ακούγονται τζάμια να σπάνε καθώς ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα σείονται βίαια.

Τρόμος στο αεροδρόμιο του Καράκας

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν και στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ». Βίντεο από το εσωτερικό του αεροδρομίου καταγράφουν επιβάτες να τρέχουν πανικόβλητοι καθώς τμήματα της οροφής καταρρέουν.



Παιδιά ακούγονται να κλαίνε και να φωνάζουν τρομοκρατημένα, ενώ γυναίκες προσπαθούν να μεταφέρουν στην αγκαλιά τους μικρά παιδιά και να οδηγήσουν τις οικογένειές τους σε ασφαλές σημείο.

7.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından #Venezuela Uluslararası Havalimanında hasar meydana geldi. pic.twitter.com/nvxQ4kYlan — TV100 (@tv100) June 25, 2026

Τα φώτα αναβοσβήνουν εξαιτίας των ζημιών στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ σύννεφα σκόνης γεμίζουν τους χώρους του αεροδρομίου.

Αγώνας για επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια

Αμέσως μετά τον δεύτερο σεισμό, δεκάδες σωστικά συνεργεία ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου, διασώστες και κάτοικοι συνεργάζονται για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.

Πολλοί κάτοικοι συμμετέχουν στις προσπάθειες απομάκρυνσης των συντριμμιών, ενώ άλλοι παρακολουθούν με απόγνωση όσα απέμειναν από τα σπίτια τους.

Η Λα Γκουάιρα στο επίκεντρο της καταστροφής

Ιδιαίτερα σκληρά φαίνεται να έχει πληγεί η πόλη Λα Γκουάιρα. Βίντεο που καταγράφηκαν λίγο πριν τη δύση του ηλίου δείχνουν κτίρια σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, με καπνούς να υψώνονται από διάφορα σημεία της πόλης.

Σε ένα από αυτά, διακρίνεται αυτοκίνητο σχεδόν θαμμένο κάτω από βουνό ερειπίων, ενώ κάτοικοι προσπαθούν να το απεγκλωβίσουν χρησιμοποιώντας ιμάντες και άλλα οχήματα.

Άλλες εικόνες αποτυπώνουν σπίτια που έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με κατοίκους να στέκονται αμίλητοι μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής.

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