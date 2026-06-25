Βενεζουέλα: Σεισμοί 7,2 και 7,5 ρίχτερ συνταράζουν τη χώρα – Φόβοι για πολλούς νεκρούς – Κατέρρευσαν κτίρια

Δυο πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS), έπληξαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα το βράδυ χθες Τετάρτη, προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων πολυκατοικιών, στην πρωτεύουσα Καράκας, με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου να μεταδίδουν πως είδαν σκηνές πανικού (στη φωτογραφία του Reuters/Gaby Oraa, επάνω, συντρίμμια από την κατάρρευση κτιρίου στην πρωτεύουσα Καράκας).

Ακόμη δεν υπάρχει κανένας απολογισμός των αρχών. Σύμφωνα με το USGS, η πρώτη δόνηση, 7,2 βαθμών, καταγράφηκε στη 01:04 (ώρα Ελλάδας) σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας.

Του κύριου σεισμού 7,5 ρίχτερ προηγήθηκε, 39 δευτερόλεπτα νωρίτερα, προσεισμός 7,2 ρίχτερ Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, καταγράφηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από εκεί.

Two powerful earthquakes measuring 7.1 and 7.5 magnitude struck Venezuela, causing damage to some buildings in the capital, Caracas.







Tsunami warnings were issued following the quakes for Venezuela and nearby Caribbean islands. pic.twitter.com/EaggAXB9iX — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 25, 2026

🇻🇪 #Terremoto de #Venezuela - Sismos 7.5 y 7.2 Mw [24/Jun/2026]







Afectaciones severas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (CCS). Así se vivió.







Créditos



.: [https://t.co/LbiWJKma56] pic.twitter.com/Ov6cjkxVZd — SASSLA (@SasslaMx) June 24, 2026

Εκτίμηση για χιλιάδες νεκρούς

Αυτός ο «διπλός» σεισμός, προειδοποίησε το USGS, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές «μεγάλου εύρους» και «χιλιάδες» θανάτους, στο φάσμα από τους 10.000 ως ακόμη και τους 100.000.

Στο Καράκας, φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης να αρχίζουν να οργανώνονται γύρω από κτίρια που είχαν καταρρεύσει.

The moment a 7.1-magnitude earthquake struck Caracas, Venezuela, causing swimming pool water to flow down from a high-rise building. pic.twitter.com/86yLolDeTX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026

Διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα συντρίμμια πάνω σε φορεία, άλλοι τους μετέφεραν σε ασθενοφόρα.

Ανταποκρίτρια του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει, να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, στη συνοικία Αλταμίρα.

Ανθρωποι κραύγαζαν ονόματα δικών τους, εθελοντές σκαρφάλωναν στα συντρίμμια. «Χρειαζόμαστε φακούς», φώναζε ένας.

Fishermen in the sea off the coast of La Guaira record the moments after the earthquake with dust covering large parts of the coast as a result of building collapses#Venezuela pic.twitter.com/D8KNwLkLDf — CNW (@ConflictsW) June 25, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο επιβεβαίωσε πως έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο.

«Ορισμένες δομές έχουν υποστεί ζημιές και θέλουμε να αποφύγουμε κάθε ατύχημα συνδεόμενο με το αέριο», εξήγησε μέσω X.

«Απίστευτο» Πολλοί πανικόβλητοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν στον δρόμο.

BREAKING: Hotel Eduard’s building in La Guaira completely collapsed after Venezuela earthquake pic.twitter.com/GGDZy6cNI6 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2026

«Ηταν απίστευτο, δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε. Ημουν στον τελευταίο όροφο και πράγματα άρχισαν να πέφτουν», αφηγήθηκε η Χάιντι Ρομέρο, εμποροϋπάλληλος 42 ετών που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο.

«Ολος ο τοίχος γέμισε ρωγμές, έπεφταν πράγματα από την οροφή, ήταν φρικτό», είπε η Οδάλις Εσκαλόνα, 54 ετών, τραπεζική υπάλληλος.

Αναφέρθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης στην πρωτεύουσα.

Η Κάρμεν Γκέδες, 69 ετών, βρισκόταν στο δωμάτιο της κατάκοιτης αδελφής της όταν το έδαφος άρχισε να τρέμει.

«Η ένταση δεν σταματούσε να αυξάνεται», είπε η κάτοικος συνοικίας της μεσαίας τάξης στα υψώματα της πρωτεύουσας.

«Δεν μπορούσαμε να βγούμε»

BREAKING: USGS upgrades Venezuela earthquake to 7.5. Major damage to buildings. pic.twitter.com/0tAOcqrTcW — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 24, 2026

«Αρχισα να βλέπω τα παράθυρα να τρέμουν, κατόπιν σείονταν όλα. Η αδελφή μου, γειτόνισσα κι εγώ σφίγγαμε η μια την άλλη, δεν μπορούσαμε να βγούμε».

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στη γειτονική Κολομβία, η πρωτεύουσα της οποίας, η Μπογοτά, απέχει πάντως 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας σε ευθεία γραμμή.

Σύμφωνα με τη μονάδα διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών της χώρας αυτής, «δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι στις κολομβιανές ακτές στην Καραϊβική».

Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι έκανε λόγο από την πλευρά του για ενδεχόμενο καταστροφικά κύματα να πλήξουν το Πουέρτο Ρίκο, τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένες Νήσους, καθώς και νησιά ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας (Αρούμπα, Κουρασάο, Μπονέρ).

Προχώρησε στην άρση του συναγερμού περίπου μια ώρα αργότερα.

Πηγή: ΑΠΕ

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