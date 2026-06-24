Μύκονος: Χτύπημα του "Ελληνικού FBI" σε κύκλωμα ναρκωτικών – Πέντε συλλήψεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης μια από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών στο «νησί των ανέμων».

Το λεγόμενο «Ελληνικό FBI» κατάφερε να αποδομήσει πλήρως μια πολυμελή εγκληματική οργάνωση.

Τα μέλη της είχαν στήσει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο διακίνησης ουσιών, στοχεύοντας στην τουριστική ελίτ του νησιού.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε πέντε συλλήψεις βασικών στελεχών.

Έρευνες Μηνών και «Φάμπρικα» Ναρκωτικών

Η επιτυχία της επιχείρησης δεν ήταν τυχαία. Αποτελεί το επιστέγασμα πολύμηνης, αθόρυβης και συστηματικής έρευνας των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό στενή παρακολούθηση τα τηλέφωνα και τις μετακινήσεις των υπόπτων, χαρτογραφώντας πλήρως τη δομή της οργάνωσης.

Στις παράλληλες εφόδους που πραγματοποιήθηκαν σε καταλύματα και κρησφύγετα, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

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Κοκαΐνη υψηλής καθαρότητας, κεταμίνη και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (MDMA) και χιλιάδες χάπια Ecstasy έτοιμα προς διάθεση.

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Μεγάλες ποσότητες κάνναβης και ζυγαριές ακριβείας.

Το «Target Group» και τα κέρδη

Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει τη δράση της σε κομβικά σημεία του νησιού. Στόχος τους ήταν η άμεση τροφοδοσία γνωστών νυχτερινών κέντρων, VIP πάρτι και πολυτελών βιλών.

Τα προσδοκώμενα κέρδη της οργάνωσης εκτιμάται ότι αγγίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, εκμεταλλευόμενοι την αυξημένη ζήτηση λόγω της τουριστικής περιόδου.

Οι έρευνες της Δ.Α.Ο.Ε. συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για τον εντοπισμό τυχόν ασύλληπτων συνεργών, αλλά και για τη διασταύρωση των «χρυσών» πελατών του κυκλώματος.

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