Μακελειό στα Βορίζια: Προθεσμία για την Παρασκευή πήραν οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη

Ενώπιον του Ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν ως φυσικοί αυτουργοί για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στα Βορίζια, ο οποίος αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για το διπλό φονικό της 1ης Νοεμβρίου 2025.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την προσεχή Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 .

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η αντίστροφη μέτρηση για τις συλλήψεις ξεκίνησε μετά από πολύμηνες, μεθοδικές έρευνες της Ασφάλειας, οι οποίες οδήγησαν στην ταυτοποίηση των δύο προσώπων που φέρονται να τοποθέτησαν τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Εκτός από τους δύο φυσικούς αυτουργούς, στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών βρίσκονται και τρία ακόμη άτομα, τα οποία κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στην έκρηξη και αναμένεται επίσης να περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου την ίδια ημέρα.

Η έκρηξη που πυροδότησε το μακελειό

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η βομβιστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη ήταν το γεγονός που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου στην περιοχή.

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Λίγες ώρες μετά την έκρηξη, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, οδηγώντας σε μια σφοδρή και πολύνεκρη ένοπλη συμπλοκή.

Από τα πυρά είχαν χάσει ακαριαία τη ζωή τους, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η μεταγωγή των κατηγορουμένων στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, λόγω του διάχυτου φόβου για τυχόν αντίποινα μεταξύ των εμπλεκόμενων οικογενειών. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή τόσο στο Ηράκλειο όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαιστού, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα εστία έντασης ενόψει των απολογιών της Παρασκευής.

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