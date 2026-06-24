Κρήτη: Οι τελευταίες ώρες της Σταυρούλας Λεβεντάκη, πριν τη δολοφονία (βίντεο)

Οι τελευταίες κινήσεις και εκταμιεύσεις από τους λογαριασμούς της Σταυρούλας Λεβεντάκη, θα βρεθούν στο μικροσκόπιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανιών, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία της 45χρονης.

Τα στοιχεία από τις τράπεζες, αλλά και βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο όπου ο δράστης πραγματοποίησε ανάληψη χρησιμοποιώντας τις δύο χρεωστικές κάρτες της Σταυρούλας, θα τεθούν στη διάθεση των αρχών σε περίπου 10 ημέρες, προκειμένου να εξακριβωθούν οι κινήσεις του 43χρονου μετά τη δολοφονία.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι αφού σήκωσε τα χρήματα, έδωσε τις δύο κάρτες σε αλλοδαπό αγνώστων στοιχείων που αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, αναφέροντας του ότι έχουν μέσα πολλά χρήματα. Οι αρχές αναζητούν τον άνδρα "φάντασμα", εκτιμώντας ότι πρόκειται για εργάτη στα χωράφια του δράστη, ενώ παράλληλα προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν και εκείνος είχε προβεί σε αναλήψεις.

"Στη μία κάρτα είχε πάνω γραμμένο το PIN", είπε στους αστυνομικούς ο 43χρονος, ισχυριζόμενος ότι σήκωσε το ποσό των 1.800 ευρώ και ότι δεν είδε το υπόλοιπο του λογαριασμού.

Σύμφωνα με τις περιγραφές του, την ώρα που η αδικοχαμένη γυναίκα βρισκόταν νεκρή στο πάτωμα του σπιτιού έχοντας δεχτεί το τελειωτικό χτύπημα στο κεφάλι με ένα κούτσουρο, εκείνος αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο του, σκηνοθετώντας ληστεία.

Βρήκε τις δύο κάρτες πεσμένες, τις σήκωσε και στη συνέχεια πήρε το επαγγελματικό βαν του και διανύοντας απόσταση άνω των 6 χιλιομέτρων έφτασε σε ΑΤΜ στην περιοχή των Μουρνιών από όπου σήκωσε 1.000 ευρώ. Λίγες ώρες αργότερα, στις 21:00 το βράδυ κατευθύνθηκε σε άλλο μηχάνημα αναλήψεων, σε σούπερ μάρκετ στους Αγίους Αποστόλους, όπου με τη δεύτερη κάρτα σήκωσε ακόμα 800 ευρώ. "Δεν είδα πόσα λεφτά είχε μέσα ο λογαριασμός της Σταυρούλας. Το έκανα αυτό επειδή ήθελα να φανεί ότι έγινε ληστεία και να μη με συνδέσουν με το θάνατο της", ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων, η τελευταία καταγραφή της 45χρονης έγινε σε απόσταση 83 μέτρων από το σπίτι όπου δολοφονήθηκε στο Βαρύπετρο στις 30 Μάιου. Το οπτικό υλικό αποτυπώνει τη Σταυρούλα να πλησιάζει στο σημείο κρατώντας σακούλες με ψώνια. Το ρολό γράφει 16:18. Περίπου μία ώρα αργότερα σύμφωνα με τις περιγραφές του δράστη, ξεψύχησε έχοντας δεχτεί το τελειωτικό χτύπημα.

Τη Τρίτη, ο 43χρονος βρέθηκε δύο φορές στο δικαστικό μέγαρο Χανίων. Αφού απολογήθηκε το πρωί στον Ανακριτή για τα δενδρύλλια κάνναβης που είχε φυτέψει σε χωράφι του, επέστρεψε το μεσημέρι, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία της Σταυρούλας. Έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής στον Ανακριτή.

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