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Κρήτη: Προθεσμία για την Παρασκευή έλαβε ο 44χρονος δολοφόνος της Σταυρούλας

δολοφονία Σταυρούλας
clock 15:25 | 23/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή (26/06) ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή Χανίων ο 44χρονος καθ' ομολογία δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. 

Νωρίτερα σήμερα το πρωί ο αλλοδαπός δράστης βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Χανίων υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για να απολογηθεί για άλλη υπόθεση ναρκωτικών. Αμέσως μετά ο 44χρονος σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την αστυνομία, οδηγήθηκε στην εισαγγελία Χανίων, όπου του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.

Συγκεκριμένα οι κατηγορίες που του ασκήθηκαν είναι:

  • Ανθρωποκτονία από πρόθεση (κακούργημα)
  • Παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία.
  • Απάτη με υπολογιστή.
  • Ενταφιασμός χωρίς άδεια.
  • Χρήση ναρκωτικών ουσιών

«Υπάρχει ομολογία» λέει ο δικηγόρος του

Ο συνήγορος του 43χρονου σε δήλωση του σχετικά με την υπόθεση ανέφερε ότι «καταρχάς όπως έχει διαρρεύσει υπάρχει ομολογία. Δεν θα πω πραγματικά περιστατικά τα οποία υπονοούν κάτι για την συμπεριφορά ή τη ζωή της παθούσας, θα επιδείξουμε σεβασμό στην οικογένεια της. Θα πω όμως, ότι όπως προκύπτει μέχρι στιγμής ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα τσακωμού, συμπλοκής. Προφανώς ο 43χρονος είναι μετανιωμένος και αυτό φαίνεται και από την ομολογία του. Κάποιος ο οποίος δεν έχει μετανιώσει δεν ομολογεί».

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