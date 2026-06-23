Υπόθεση Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Προφυλακιστέος και ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός

Το δρόμο για τη φυλακή, με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, πήρε νωρίτερα σήμερα, ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός από τη Μεσαρά, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Ο 57χρονος, που βρισκόταν εδώ και 10 μέρες σε κατ’ οίκον περιορισμό, κρίθηκε τελικά προσωρινά κρατούμενος.

Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία, ενώ ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους, οι οποίοι ήδη έχουν προφυλακιστεί, κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί.

Και οι τρεις ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι και δεν έχουν εμπλοκή στον θανάσιμο τραυματισμό του 49χρονου Αλέξανδρου, ενός ανθρώπου ιδιαιτέρως αγαπητού σε όλη τη Μεσσαρά.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, υπό την ιδιότητα του προέδρου της κοινότητας, είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με θέματα που σχετίζονται με ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες.

Κάτοικοι της περιοχής υποστήριζαν ότι τα προβλήματα από ανεξέλεγκτη βόσκηση και καταπάτηση ιδιοκτησιών αποτελούν διαχρονικό ζήτημα στην περιοχή με τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη να είχε συγκρουστεί επανειλημμένα με τέτοιες πρακτικές

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