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ΚΡΗΤΗ
Δολοφονία Δασκαλάκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο, διαφωνία για τον 57χρονο πατέρα
υπόθεση Δασκαλάκη
clock 09:16 | 15/06/2026
writer icon Επιμέλεια: Χριστίνα Μαστρογιαννάκη

Μετά τις αιφνιδιαστικές απολογίες που πραγματοποιήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα χθες το βράδυ (14.06), για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της τοπικής κοινότητας Απεσωκαρίου στο Ηράκλειο, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν τη ποινική μεταχείριση των τριών κατηγορουμένων.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος γιος και ο 59χρονος βοσκός, εργαζόμενος της οικογένειας και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, αν και οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες κατά την απολογία τους.

όσον αφορά τον 57χρονο πατέρα, τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό λόγω της διαφωνίας ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκισή του, με την  τελική απόφαση για την τύχη του να αναμένεται να ληφθεί τις επόμενες ημέρες από το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία. 

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για την υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή μετά την ιατροδικαστική εξέταση που έδειξε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αποκλείοντας το ενδεχόμενο ατυχήματος.

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