Τζιν παντελόνια: Τι είναι τα μεταλλικά πριτσίνια και σε τι χρησιμεύουν

Οι περισσότεροι διαθέτουν τουλάχιστον ένα τζιν παντελόνι, καθώς πρόκειται για ένα διαχρονικό και ευέλικτο ένδυμα που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.

Παρότι αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινής ένδυσης εδώ και δεκαετίες, πολλοί εξακολουθούν να μη γνωρίζουν τον πραγματικό σκοπό ορισμένων χαρακτηριστικών του, όπως τα μικρά μεταλλικά πριτσίνια που βρίσκονται γύρω από τις τσέπες.

Γιατί τα τζιν έχουν μεταλλικά πριτσίνια

Τα μικρά αυτά μεταλλικά κουμπιά, συνήθως ασημί, τοποθετούνται στις γωνίες των μεγάλων και των μικρών μπροστινών τσεπών. Η παρουσία τους δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται με την ιστορία των τζιν, τα οποία κατοχυρώθηκαν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1873 και μετρούν πλέον περισσότερα από 150 χρόνια.

Αρχικά, τα τζιν σχεδιάστηκαν ως ρούχα για βαριές χειρωνακτικές εργασίες, καθώς είναι κατασκευασμένα από ένα ανθεκτικό, εύκολο στο πλύσιμο και πολύ ανθεκτικό ύφασμα. Τότε, τα μεταλλικά πριτσίνια είχαν ουσιαστικό ρόλο, καθώς ενίσχυαν τα σημεία όπου οι ραφές δέχονταν τη μεγαλύτερη καταπόνηση και συχνά σκίζονταν.

Οι πρώτοι κατασκευαστές παρατήρησαν ότι τα παντελόνια εργασίας φθείρονταν κυρίως στις ραφές και στις γωνίες των τσεπών. Για να αυξήσουν την αντοχή τους, η λύση ήταν η χρήση τζιν υφάσματος και η ενίσχυση των πιο ευάλωτων σημείων με μεταλλικά πριτσίνια.

Σήμερα, τα τζιν έχουν εξελιχθεί σε βασικό στοιχείο της καθημερινής μόδας και υπάρχουν σχεδόν σε κάθε γκαρνταρόμπα. Όσον αφορά στα μεταλλικά πριτσίνια, καθώς πλέον σπάνια σήμερα τα τζιν φοριούνται για βαριές εργασίες, παραμένουν για διακοσμητικούς λόγους.

Πηγή: iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

3D πάνελ φελιζόλ: Η οικονομική λύση που ανανεώνει εύκολα τους τοίχους

Βάζετε παραπάνω απορρυπαντικό; Δείτε γιατί καταστρέφετε τα ρούχα σας