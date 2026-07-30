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Γωγώ Τσαμπά: Άγριο ξύλο σε πανηγύρι που τραγουδούσε

τσαμπα
clock 20:00 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Γωγώ Τσαμπά τραγούδησε σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας όταν θαμώνες πιάστηκαν στα χέρια. Γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα να  εκτοξευτούν ακόμη και καρέκλες στον αέρα, μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων παρευρισκομένων.

Η Γωγώ Τσασμπά προσπαθούσε από τη σκηνή να ηερεμήσει τα πνεύματα καλώντας τους εμπλεκόμενους να ηρεμήσουν, εκείνοι συνέχιζαν να τσακώνονται για αρκετή ώρα.

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