Γωγώ Τσαμπά: Άγριο ξύλο σε πανηγύρι που τραγουδούσε

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Η Γωγώ Τσαμπά τραγούδησε σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας όταν θαμώνες πιάστηκαν στα χέρια. Γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα να εκτοξευτούν ακόμη και καρέκλες στον αέρα, μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων παρευρισκομένων.

Η Γωγώ Τσασμπά προσπαθούσε από τη σκηνή να ηερεμήσει τα πνεύματα καλώντας τους εμπλεκόμενους να ηρεμήσουν, εκείνοι συνέχιζαν να τσακώνονται για αρκετή ώρα.

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