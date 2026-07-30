Πύρινος εφιάλτης σε Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο - Σε πολλαπλά μέτωπα η μάχη της Πυροσβεστικής

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Σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα επιχειρούν από χθες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δίνοντας "νυχθημερόν μάχες για την αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας", όπως ανέφερε ο Διευθυντής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την Πέμπτη (30/07) στην Άνδρο, καθώς συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Παλαιόπολη, εν μέσω θυελλωδών ανέμων. Μεγάλη αναζωπύρωση σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στο Άσπρο Χωριό της Πάρου, ενώ στο σημείο η τροχαία έχει κόψει τον δρόμο και πραγματοποιεί εκτροπές των οχημάτων, καθώς η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις. Η μεγάλη αναζωπύρωση ξέσπασε το μεσημέρι, ενώ η πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη (28/7) σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις

Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν με ισχυρά επίγεια και εναέρια μέσα.

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αγκαιριάς, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την Αλυκή. Είχαν προηγηθεί μηνύματα για εκκένωση του Καμαρίου προς την Αλυκή και του Ασπροχωρίου προς τον Δρυό.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού.

Άνδρος: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Παλαιόπολη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην Παλαιόπολη Άνδρου, όπου επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και πέντε οχήματα, ενώ έχει διατεθεί και ένα ελικόπτερο.

Η περιοχή βρίσκεται σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, με ανέμους έως 7 μποφόρ.

Μέσω του 112 ζητήθηκε από κατοίκους της Παλαιόπολης να απομακρυνθούν προς Μπατσί, ενώ νέο μήνυμα κάλεσε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να κινηθούν προς τη Χώρα Άνδρου.

Κάλυμνος: Πυρκαγιά στο Βαθύ – Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου.

Στο σημείο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Καλύμνου, ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σε γενική επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη τη χώρα παραμένουν σε γενική επιφυλακή, όπως και όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.

Στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών συνδράμουν οι Δασικές Υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το ΕΚΑΒ, καθώς και εθελοντές πυροσβέστες και ομάδες πολιτικής προστασίας.

Ο κ. Βαθρακογιάννης προειδοποίησε ότι η χώρα βρίσκεται "στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου", σημειώνοντας πως οι θυελλώδεις άνεμοι ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει νέα μέτωπα.

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