Διπλό πύρινο μέτωπο στην Κρήτη: Ήχησε το 112 στο Ρέθυμνο - Μεγάλη μάχη με τις φλόγες και στο Ηράκλειο

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Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κρήτη από τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν παράλληλη μάχη με τις φλόγες σε δύο διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, στο Μορόνι Ηρακλείου και στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο νησί δυσχεραίνουν το έργο των αρχών, με την Πολιτική Προστασία να προχωρά ήδη στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας επειγουσών ειδοποιήσεων 112.

Μήνυμα από το 112 στο Ρέθυμνο - Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι

Το πιο επικίνδυνο μέτωπο εξελίσσεται αυτή την ώρα στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, όπου η φωτιά κατακαίει δασική έκταση. Η σοβαρότητα της κατάστασης ανάγκασε τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να αποστείλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στις 14:35 προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣







🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης







‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών







ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ύψιστη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, καθώς οι ριπές του ανέμου καθιστούν την πορεία της πυρκαγιάς απρόβλεπτη.

Στο σημείο επιχειρούν: 54 πυροσβέστες με 11 οχήματα.3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 4 ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.Πολύτιμη συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Μάχη με τις φλόγες και στο Μορόνι Ηρακλείου

Σχεδόν ταυτόχρονα, γύρω στις 13:45, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για δεύτερη εστία φωτιάς στο Μορόνι Ηρακλείου. Εκεί η πυρκαγιά κατακαίει χαμηλή βλάστηση, ωστόσο η έκταση του μετώπου οδήγησε στην άμεση αποστολή ισχυρών δυνάμεων για να προλάβουν τυχόν επέκταση σε αγροτικές ή κατοικημένες ζώνες.

Στην περιοχή του Ηρακλείου έχουν αναπτυχθεί: 58 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 2 ελικόπτερα από αέρος.

Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη και των δύο μετώπων, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο πριν πέσει το σκοτάδι και αποσυρθούν τα εναέρια μέσα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κοντά στις πληγείσες περιοχές, ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων.

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