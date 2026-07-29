Η «αποστολή» ενός 28χρονου που σβήνει δωρεάν τα γκράφιτι από τους τοίχους της Ρώμης και έγινε viral

Ένας άνδρας στη Ρώμη έχει αναλάβει αφιλοκερδώς μια αποστολή, να καθαρίσει από τους τοίχους της «αιώνιας πόλης» όλα τα γκράφιτι που βρίσκει στο διάβα του σε μια προσπάθεια να «συμμαζέψει» την πόλη.

Σύμμαχος του σε αυτόν τον αγώνα είναι η ολόλευκη φόρμα καθαρισμού, τα ακουστικά του, μια μάσκα εργασίας που φορά για να καλύπτει το πρόσωπό του και φυσικά το πιεστικό μηχάνημα με το οποίο κάνει και την περισσότερη δουλειά.

Λόγος γίνεται για τον Valerio Tuveri έναν 28χρονο που πλέον έχει αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία στα social media, κυρίως μέσω των λογαριασμών που διατηρεί στο Instagram και στο Tik Tok με το ψευδώνυμο «mr.tuvs». O ίδιος τα τελευταία δύο χρόνια ανεβάζει τακτικά βιντεάκια επιδεικνύοντας τις ικανότητές του στον καθαρισμό γκράφιτι, κάτι το οποίο κάνει δωρεάν κατόπιν συμφωνίας με τις δημοτικές αρχές.

Όταν πρωτοξεκίνησε να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα μέσα του 2024, εργαζόταν σε μια ιδιωτική εταιρεία που ειδικευόταν στον καθαρισμό και την αποκατάσταση μνημείων, αγαλμάτων και σιντριβανιών.

Υπολογίζει ότι σε αυτό το διάστημα έχει καθαρίσει περίπου οκτώ χιλιόμετρα (πέντε μίλια) τοίχων — «όλους τους τοίχους αντιστήριξης κατά μήκος των όχθων του Τίβερη» — εν όψει του Ιωβηλαίου του Βατικανού το 2025, ενός ιερού έτους που προσέλκυσε εκατομμύρια ανθρώπους στη Ρώμη.

Τότε ήταν που του ήρθε η ιδέα να συνεχίσει να καθαρίζει — στον ελεύθερο χρόνο του.

Από τότε, ο Tuveri έχει εμπνεύσει μιμητές, κυρίως στη βόρεια πόλη της Μπρέσια, αλλά και στο εξωτερικό, ειδικά στη Βραζιλία και την Ισπανία.

Ο ίδιος για τη δράση του δηλώνει πως ξεκίνησε αυτόν τον «αγώνα» απέναντι στα γκράφιτι που παραβιάζουν την αστική ευπρέπεια, επειδή η Ρώμη που κατά τη γνώμη του αποτελεί την πιο όμορφη πόλη στον κόσμο, αλλά και την πιο «βανδαλισμένη» όπως την χαρακτηρίζει.

Ο Tuveri ωστόσο καταγγέλλει πως καθημερινά δέχεται απειλές, κυρίως μέσω διαδικτύου, από διάφορους χρήστες που θεωρούν πως δεν έχει δικαίωμα να σβήνει την «αστική τέχνη άλλων», ωστόσο πολλοί είναι και εκείνοι που ξεπερνούν τα όρια και απειλούν μέχρι και τη σωματική ακεραιότητα της οικογένειάς του, όπως ξεκαθαρίζει ο ίδιος.