Κρήτη: Χιλιάδες στρέμματα καμένα και 100 πυρκαγιές από την 1η Μαΐου

Εκατό ενάρξεις πυρκαγιών έχουν καταγραφεί στην Κρήτη από την 1η Μαΐου, οπότε και ξεκίνησε η φετινή αντιπυρική περίοδος, μέχρι και σήμερα, με τις 76 από αυτές να έχουν απασχολήσει έντονα τις πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού. Παράλληλα, συνολικά 2.850 στρέμματα γης έχουν παραδοθεί στις φλόγες, με τη συντριπτική πλειονότητα των καμένων εκτάσεων να προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι.

Τα στοιχεία παρουσίασε, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Γιώργο Ι. Παπαδάκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήων Πυροσβεστικου Σώματος Περιφέρειας Κρήτης, Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, περιγράφοντας μια ιδιαίτερα απαιτητική αντιπυρική περίοδο για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νησιού. Όπως ανέφερε, η μεγαλύτερη πυρκαγιά που κλήθηκε να αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα η Πυροσβεστική ήταν εκείνη στο Μελιδοχώρι, όπου κάηκαν περίπου 2.500 στρέμματα.

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Εικόνα από την πυρκαγιά στην Αληθινή του Δήμου Φαιστού)

Υπενθύμισε ότι έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στον φερόμενο ως υπαίτιο πρόκλησής της, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Την ίδια χρονική περίοδο εκδηλώθηκε και η πυρκαγιά στην Αληθινή, γεγονός που, όπως είπε χαρακτηριστικά, προβληματίζει ιδιαίτερα, καθώς οι δυνάμεις κλήθηκαν να διαχειριστούν ταυτόχρονα δύο σοβαρά μέτωπα. Ο κ. Φραγκιαδάκης προειδοποίησε ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να προκαλούν έντονη ανησυχία. Όπως σημείωσε, η σημερινή ημέρα βρίσκει ολόκληρη την Κρήτη σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ αντίστοιχα δύσκολες συνθήκες αναμένονται και κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας.

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(Ο Απόλλων Φραγκιαδάκης)

Αναφερόμενος στη λειτουργία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έκανε λόγο για σημαντικά προβλήματα υποστελέχωσης, υποστηρίζοντας ότι τα κενά επιχειρείται να καλυφθούν μέσω της υπερεργασίας του προσωπικού, πρακτική που, όπως είπε, εφαρμόζεται προκειμένου να ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.

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