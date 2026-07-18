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ΚΡΗΤΗ

Μελιδοχώρι: Ο επίσημος απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς

πυρκαγια μελιδοχωρι
clock 07:49 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Περίπου 3.500 στρέμματα καμμένης γης και καταστροφής, άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, και προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση των αρχών και ανησυχία των κατοίκων.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η φωτιά έκαψε 1.000 στρέμματα καλλιεργειών, κυρίως ελιές, 2.300 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης και 200 στρέμματα δασικής. Αναφορές υπάρχουν και για καμμένα ζώα.

Συνελήφθη ένας 35χρονος για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς εκτελούσε εργασίες με τη χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε εξωτερικό χώρο, αψηφώντας τον πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας λόγω των θυελλωδών ανέμων. 

Στην περιοχή παραμένουν, για προληπτικούς λόγους, 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 8 πυροσβέστες.

Εντωμεταξύ την άμεση καταγραφή των ζημιών και την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων από τη φωτιά στο Μελιδοχώρι, ζητάει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Σάββατο (18/7) πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) ειναι ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών.

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