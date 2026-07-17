ΠΑΡ.17 Ιου 2026 23:04
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Άγριο ξύλο μεταξύ ατόμων με… σκέιτμπορντ

νέα υόρκη
clock 22:07 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 34χρονος οδηγός, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια συμπλοκής με νεαρό που κρατούσε σκέιτμπορντ στο Ιστ Βίλατζ του Μανχάταν.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο της Νέας Υόρκης και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 3 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X.

Advertisement

Άλλοι παρευρισκόμενοι φέρονται να του ανέφεραν ότι ο οδηγός παραλίγο να παρασύρει με το όχημά του τον νεαρό με το σκέιτμπορντ και έναν ακόμη άνδρα που τον συνόδευε.

Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα. Ο νεαρός φέρεται να σήκωσε το σκέιτμπορντ, να έσπασε το παρμπρίζ του SUV και να χτύπησε επανειλημμένα το όχημα.

Το βίντεο αρχίζει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και καταγράφει τον νεαρό να χτυπά ακόμη δύο φορές το SUV, προτού πετάξει τη σανίδα στην άκρη του δρόμου.

Στη συνέχεια, ο οδηγός βγήκε από το όχημα, άρπαξε το σκέιτμπορντ και το χρησιμοποίησε για να χτυπήσει τον νεαρό. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χτυπήματα στη μέση του δρόμου.

Κλιμακώθηκε η ένταση

Ο νεαρός κατάφερε να ρίξει τον οδηγό στο έδαφος, πήρε ξανά το σκέιτμπορντ και τον χτύπησε στο κεφάλι. Την ίδια ώρα, μία γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο SUV φώναζε: «Σταματήστε».

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, όταν ο νεαρός ακινητοποίησε τον οδηγό εφαρμόζοντάς του λαβή στον λαιμό. Στο βίντεο ακούγεται να φωνάζει ότι «εκείνος μου επιτέθηκε», ενώ ένας ακόμη άνδρας υποστηρίζει ότι «τον χτύπησε με το αυτοκίνητο».

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο 34χρονος είχε χάσει τις αισθήσεις του. Οι διασώστες τον μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε σταθερή κατάσταση.

Ο νεαρός με το σκέιτμπορντ είχε αποχωρήσει πριν από την άφιξη της αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Σία Κοσιώνη στον ΑΝΤ1

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Νεα Υορκη Ενταση Βίντεο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis