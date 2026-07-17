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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Μαρία Σολωμού από τη νέα σεζόν σταματά τις εκπομπές στο YouTube

σολωμου
clock 21:00 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Σολωμού μίλησε στον Κωνσταντίνο Βασάλο και ανακοίνωσε στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου, πως από τη νέα σεζόν σταματά τις εκπομπές στο Youtube.

«Το μετάνιωσα φριχτά που πήγα κάποια επεισόδια του podcast “Μαρία τη Νύχτα” στην τηλεόραση. Από το πρώτο επεισόδιο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην δεχτώ εγώ κριτική σε έναν χώρο που είναι κλειστός. Είμαι ηθοποιός, δεν έχω να κάνω με αυτό. Δεν είναι ότι παρουσιάζω κάτι, δεν πήγα να πάρω τη δουλειά κανενός. Αυτό που πήγα να κάνω είναι δικό μου, δεν είναι κάτι που τρεντάρει», είπε αρχικά η Μαρία Σολωμού.

«Εγώ πήγα late night γιατί θεωρώ ότι τότε μπορούν να γίνουν άλλες συζητήσεις. Μπορεί να έβλεπες άλλη Μαρία στα γυρίσματα και άλλη σε αυτό που έβλεπες στην τηλεόραση. Γι’ αυτό δεν ήθελα. Φέτος θα το σταματήσω το YouTube, δεν το έχω ξαναπεί, αλλά το σταματάω», εξομολογήθηκε η ηθοποιός καλεσμένη στον Κωνσταντίνο Βασάλο. 

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