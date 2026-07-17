Μια κουταλιά ζαχαρη στο... σαμπουάν; Ένα κόλπο που έγινε viral

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Εδαφος κερδίζει το τελευταίο διάστημα, μία ασυνήθιστη πρακτική όσον αφορά το λούσιμο: η χρήση ζάχαρης! Η ιδέα πίσω από αυτό το κόλπο είναι ότι οι μικροί κρύσταλλοι της ζάχαρης λειτουργούν ως ένα ήπιο φυσικό απολεπιστικό.

Η Francesca Fusco, δερματολόγος του Wexler Dermatology της Νέας Υόρκης, πιστεύει ότι η προσθήκη ζάχαρης στο σαμπουάν σας θα μπορούσε συμβάλλει σε πιο υγιή και καθαρά μαλλιά, αποτελώντας παράλληλα την πιο οικονομική λύση απολέπισης. Η ίδια υποστηρίζει ότι μία κουταλιά ζάχαρης αρκεί για μία σωστή και αποτελεσματική απολέπιση στο δέρμα της κεφαλής.

Όταν αναμειγνύεται μια κουταλιά της σούπας ζάχαρη με την ποσότητα σαμπουάν που χρησιμοποιείται για ένα λούσιμο, οι κόκκοι μπορούν κατά τη διάρκεια του απαλού μασάζ να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και της της συσσωρευμένης λιπαρότητας και των υπολειμμάτων προϊόντων περιποίησης.

Η διαδικασία της απολέπισης μπορεί να συμβάλει σε ένα πιο καθαρό τριχωτό της κεφαλής, δημιουργώντας ένα καλύτερο περιβάλλον για την υγεία των μαλλιών.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη ζάχαρη στο σαμπουάν

Η διαδικασία είναι απλή:

Αναμείξτε μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη με την ποσότητα σαμπουάν που χρησιμοποιείτε για ένα λούσιμο. Εφαρμόστε το μείγμα στο τριχωτό της κεφαλής.

Κάντε απαλό μασάζ με τις άκρες των δαχτύλων, χωρίς έντονο τρίψιμο. Ξεπλύνετε καλά τα μαλλιά.

Λόγω της απολεπιστικής δράσης της ζάχαρης, συνιστάται να μην εφαρμόζεται συχνά. Μια χρήση περίπου κάθε δύο εβδομάδες θεωρείται αρκετή, ώστε να αποφευχθεί πιθανός ερεθισμός ή ξηρότητα στο τριχωτό της κεφαλής.

Όπως συμβαίνει με κάθε νέα μέθοδο περιποίησης, είναι σημαντικό να παρατηρείτε πώς αντιδρούν τα μαλλιά και το δέρμα σας και να αποφεύγετε τη χρήση της σε περίπτωση ευαισθησίας ή ερεθισμού.

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