Η κατοικία του μέλλοντος έφτασε: Το «σπίτι-κάψουλα» των 70.000 ευρώ

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Η κατοικία που έρχεται από το μέλλον... έφτασε, αφού κατασκευάστηκε στην Κίνα και υπόσχεται γρήγορη εγκατάσταση, χαμηλότερο κόστος και προηγμένη τεχνολογία.

Τα συγκεκριμένα σπίτια αναπτύχθηκαν στην Κίνα και το πρώτο μοντέλο τοποθετήθηκε στην Ισπανία, στο Σαν Βιθέντε ντο Μαρ της Ποντεβέδρα, από την εταιρεία Caslua Import, που διαθέτει την αποκλειστική άδεια εισαγωγής τους.

Πώς είναι τα νέα σπίτια

Η κατοικία διαθέτει σύστημα έξυπνου αυτοματισμού με φωνητικές εντολές, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να ελέγχει τον φωτισμό, τις κουρτίνες και την αναδιπλούμενη οροφή. Το μοντέλο έχει επιφάνεια περίπου 40 τ.μ., διαθέτει αρθρωτό σχεδιασμό για μελλοντικές επεκτάσεις και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου τρεις μήνες.

Η κατασκευή από αλουμίνιο και χάλυβα, σε συνδυασμό με θερμομόνωση και ηχομόνωση, προσφέρει αντοχή στην υγρασία και τη διάβρωση. Οι κατασκευαστές παρέχουν εγγύηση 25 ετών για τα βαμμένα τμήματα αλουμινίου και 50 ετών για τον βασικό σκελετό.

Κοστίζει 70.000 ευρώ

Η βασική έκδοση κοστίζει από 70.000 ευρώ και περιλαμβάνει υπνοδωμάτιο, εξοπλισμένη κουζίνα, μπάνιο, κλιματισμό, σύστημα έξυπνου σπιτιού και προβολέα. Η αναβαθμισμένη έκδοση, περίπου 85.000 ευρώ, προσθέτει αναδιπλούμενη οροφή, τζακούζι και αεροθερμική θέρμανση.

Η Caslua Import θεωρεί ότι τα σπίτια-κάψουλες μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική λύση στη στεγαστική κρίση, προσφέροντας σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες με μικρότερο χρόνο κατασκευής και χαμηλότερο κόστος.

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