Δημόσιο: Ζητούν κατάργηση της υποχρεωτικής διετίας για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Η κατάργηση της υποχρεωτικής διετούς παραμονής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στη θέση διορισμού τους επανέρχεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής επικαιρότητας, καθώς ολοένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί ζητούν την αναθεώρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Το αίτημα συνδέεται άμεσα με τις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, οι οποίες έχουν μεταβάλει σημαντικά την καθημερινότητα των δημοσίων λειτουργών και ιδιαίτερα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Σήμερα, χιλιάδεςεκπαιδευτικοί καλούνται να υπηρετήσουν σε περιοχές που απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Η πραγματικότητα αυτή συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση, καθώς πολλοί αναγκάζονται να διατηρούν δύο κατοικίες, να καταβάλλουν δεύτερο ενοίκιο και να καλύπτουν αυξημένα έξοδα μετακίνησης, διαβίωσης και λογαριασμών.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη σε μια περίοδο όπου το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα σε τουριστικές και νησιωτικές περιοχές, ενώ η γενικότερη ακρίβεια επιβαρύνει περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Πέρα όμως από την οικονομική διάσταση, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η κοινωνική πλευρά του ζητήματος. Η πολύχρονη απομάκρυνση από την οικογένεια, τον ή τη σύζυγο, τα παιδιά ή ηλικιωμένους γονείς δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην προσωπική και οικογενειακή ζωή των εκπαιδευτικών, επηρεάζοντας την ψυχολογία και την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.

Για τον λόγο αυτό, πολλοί υποστηρίζουν ότι η δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες μετάθεσης χωρίς την υποχρεωτική διετή αναμονή δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνομιακή μεταχείριση, αλλά ως μια αναγκαία προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες. Η προσέγγιση στον τόπο κατοικίας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση της οικογενειακής συνοχής και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, εκπαιδευτικοί φορείς επισημαίνουν ότι η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώνει πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και τις πραγματικές συνθήκες ζωής των ανθρώπων που υπηρετούν σε αυτό.

Όπως τονίζουν, ένας εκπαιδευτικός που εργάζεται χωρίς την καθημερινή αγωνία της οικονομικής επιβάρυνσης και της πολύμηνης απομάκρυνσης από την οικογένειά του μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο παιδαγωγικό του έργο και να προσφέρει περισσότερα στους μαθητές και στο δημόσιο σχολείο.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου το επόμενο διάστημα την εκπαιδευτική κοινότητα, με αρκετούς νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και συλλογικούς φορείς να ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας την επανεξέταση της υποχρεωτικής διετίας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα δικαιότερο και πιο ευέλικτο πλαίσιο μεταθέσεων, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

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