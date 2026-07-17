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GOSSIP - LIFESTYLE

Συνελήφθη για ναρκωτικά η τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

κοντού
clock 15:00 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Η Τουρκάλα τραγουδίστρια, Σίλα Γκέντζογλου, συνελήφθη για ναρκωτικά.Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Εισαγγελία του Μπακίρκιοϊ  εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για πάνω από 20 πρόσωπα στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται η καλλιτέχνιδα, καθώς και ο τραγουδιστής İlyas Yalçıntaş.

Μετά τις απολογίες τους, οι τουρκικές Αρχές αποφάσισαν την προφυλάκιση του τραγουδιστή İlyas Yalçıntaş και άλλων γνωστών προσώπων. Αντίθετα, για τη Σίλα Γκέντζογλου αναφέρεται ότι θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε συναυλία στην Κωνσταντινούπολη, έκανε ντουέτο πάνω στη σκηνή με τη δημοφιλή τραγουδίστρια Σίλα. 

@nedtoart #sila #argiros #konstantinosargiros #yanimdauyu ♬ orijinal ses - nedskonzert

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Κωνσταντίνος Αργυρός Τραγουδίστρια Σύλληψη
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