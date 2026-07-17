Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ: Καταγγελία σε Επιθεώρηση Εργασίας, Υπουργείο και Συνήγορο του Πολίτη για τις απλήρωτες άδειες

Σε καταγγελία προς την Επιθεώρηση Εργασίας, το Υπουργείο Υγείας και τον Συνήγορο του Πολίτη προχώρησε το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ λόγω των απλήρωτων αδειών, σε εργαζόμενους του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), οι οποίες έχουν πλέον λήξει. Η αναφορά κοινοποιήθηκε επίσης στη διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, στη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, στα υπουργεία Υγείας και Εργασίας, καθώς και στις ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ.

Η ανακοίνωση:

«Με την παρούσα αναφορά- καταγγελία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκκρεμεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) η καταβολή αποζημίωσης των ημερών κανονικών αδειών, που δεν χορηγήθηκαν από την υπηρεσία, στο προσωπικό που υπηρέτησε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ειδικευόμενων ιατρών, επικουρικού προσωπικού κ.λπ.), οι οποίες έχουν λήξει.

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 410/1988, οι οποίες αποτελούν ειδικότερο δίκαιο για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. συμπληρωματικά με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ και όχι του α.ν. 539/1945 (που εφαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα και θέτει ως προϋπόθεση για την αποζημίωση πταίσμα του εργοδότη).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 410/1988, ο προσλαμβανόμενος υπάλληλος, μετά τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών (βασικός χρόνος συνεχούς απασχόλησης στην υπηρεσία που προσλαμβάνεται), δικαιούται, για κάθε ημερολογιακό έτος, κανονική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες (σύστημα πενθήμερης εβδομάδας). Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά μια εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επί πλέον του βασικού χρόνου των δώδεκα μηνών και μέχρι τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες. Περαιτέρω κατά τα έτη 2020 – 2021, με διαδοχικές υπουργικές αποφάσεις, ανεστάλη η χορήγηση των κανονικών αδειών για το σύνολο του προσωπικού των νοσοκομείων της χώρας για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid – 19. Σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), 66 του ν. 4999/2022 (Α’ 225) και του άρθρου 44 του ν. 5102/2024 (Α’ 55), περί μεταφοράς κανονικών αδειών σε επόμενα έτη, καθώς και του άρθρου 44 του ν. 5194/2025 (Α’ 66), μεταφοράς των αδειών του έτους 2023, όλες οι ανωτέρω ημέρες κανονικής άδειας μεταφέρθηκαν προς χορήγηση στα επόμενα έτη.

Στην ανωτέρω εφαρμοζόμενη διάταξη αναφέρεται ότι: «… Η υπηρεσία στην οποία ανήκει ο μισθωτός χορηγεί υποχρεωτικά την κανονική άδεια που δικαιούται για κάθε ημερολογιακό έτος και σε περίπτωση που ο μισθωτός δεν την έχει ζητήσει. Η λήψη της άδειας είναι υποχρεωτική για το μισθωτό. Η μη χορήγηση, ο περιορισμός ή ανάκληση της κανονικής άδειας επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών. Ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση, αν δε του χορηγηθεί για οποιοδήποτε λόγο η κανονική του άδεια που δικαιούται για κάθε έτος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο εργοδότης καταβάλλει στο μισθωτό ως αποζημίωση τις αντίστοιχες αποδοχές των ημερών άδειας που δεν χορηγήθηκαν, προσαυξημένες κατά 25%. …».

Επιπλέον, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.71/17/970/09.02.2021 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Αποζημίωση κανονικής άδειας υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.», στην οποία αναφέρονται οι με αριθμό 1074/2010 και 1339/2018 αποφάσεις του Αρείου Πάγου, δίνονται διευκρινήσεις, μεταξύ άλλων, για το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και τις προϋποθέσεις αποζημίωσης της κανονικής άδειας. Εκεί διευκρινίζεται ότι «… η αξίωση αποζημίωσης γεννάται ως αυτόθροη συνέπεια του πραγματικού γεγονότος ότι η άδεια δεν χορηγήθηκε «για οποιονδήποτε λόγο» και το ύψος αυτής προσδιορίζεται από τις αποδοχές που αντιστοιχούν στις δικαιούμενες ημέρες άδειας προσαυξημένες κατά 25%, χωρίς το δικαίωμα επί των αποδοχών και η επ’ αυτών προσαύξηση να συνδέονται με το εάν ο εργαζόμενος ζήτησε αυτούσια την άδεια και ο εργοδότης αρνήθηκε υπαιτίως να τη χορηγήσει. …»

Επειδή εκκρεμούν από το Φεβρουάριο του 2025 ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου αιτήματα αποζημίωσης 7 εργαζομένων ΙΔΟΧ για 249 χρωστούμενες ημέρες άδειας συνολικού ύψους 19.033,17 ευρώ. Τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας, εφόσον ζητηθούν.

• Επειδή το ΠΑΓΝΗ οφείλει να αποζημιώσει τους εργαζόμενους.

• Επειδή δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής των απαιτήσεων, καθώς -με σχετική νομοθεσία- οι κανονικές άδειας μεταφέρθηκαν στα επόμενα έτη.

• Επειδή το Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ», αποζημιώνει τους εργαζόμενους για την ανωτέρω αιτία.

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβαση της Υπηρεσίας σας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, προκειμένου να καταβληθούν τα ποσά της αποζημίωσης, που οφείλονται στους εργαζόμενους του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έληξαν και αφορούν σε κανονικές άδειες οι οποίες δεν χορηγήθηκαν».

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