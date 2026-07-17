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ΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου: «Βουνό» σκουπιδιών σε παράδρομο της εθνικής οδού (εικόνες)

Σκουπίδια
clock 14:44 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα πραγματικό βουνό από σκουπίδια έχει δημιουργηθεί στον παράδρομο της εθνικής οδού Ηρακλείου–Ρεθύμνου, στο σημείο που οδηγεί προς τον οικισμό Θησέα και το Μαδέ, προκαλώντας έντονη απογοήτευση σε όσους περνούν από την περιοχή.

Η συσσώρευση των απορριμμάτων έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα άσχημη και απογοητευτική εικόνα, που παραπέμπει σε εγκατάλειψη και μάλιστα σε μία τουριστική περιοχή.

Σκουπίδια

Πρόκειται για έναν δρόμο με καθημερινή διέλευση εκατοντάδων οχημάτων, από κατοίκους της περιοχής αλλά και από επισκέπτες που κινούνται προς τους κοντινούς προορισμούς.

Σκουπίδια

Ένα τέτοιο θέαμα δεν τιμά την περιοχή και δημιουργεί αρνητική εντύπωση σε όσους το αντικρίζουν. Η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικά στοιχεία για έναν τόπο με τόσο μεγάλη τουριστική κίνηση, όπως η Κρήτη.

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