Δήμος Μαλεβιζίου: «Βουνό» σκουπιδιών σε παράδρομο της εθνικής οδού (εικόνες)

Ένα πραγματικό βουνό από σκουπίδια έχει δημιουργηθεί στον παράδρομο της εθνικής οδού Ηρακλείου–Ρεθύμνου, στο σημείο που οδηγεί προς τον οικισμό Θησέα και το Μαδέ, προκαλώντας έντονη απογοήτευση σε όσους περνούν από την περιοχή.

Η συσσώρευση των απορριμμάτων έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα άσχημη και απογοητευτική εικόνα, που παραπέμπει σε εγκατάλειψη και μάλιστα σε μία τουριστική περιοχή.

Image

Πρόκειται για έναν δρόμο με καθημερινή διέλευση εκατοντάδων οχημάτων, από κατοίκους της περιοχής αλλά και από επισκέπτες που κινούνται προς τους κοντινούς προορισμούς.

Image

Ένα τέτοιο θέαμα δεν τιμά την περιοχή και δημιουργεί αρνητική εντύπωση σε όσους το αντικρίζουν. Η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικά στοιχεία για έναν τόπο με τόσο μεγάλη τουριστική κίνηση, όπως η Κρήτη.

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Αγανάκτηση για τις συνεχείς και απροειδοποίητες διακοπές ρεύματος

Ηράκλειο: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ η 20χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο