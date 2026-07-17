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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αυτό είναι το ποσό που θα πάρει η νικήτρια ομάδα

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
clock 13:53 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η μεγάλη ώρα του τελικού του Μουντιάλ 2026 πλησιάζει. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 22:00, Αργεντινή και Ισπανία κοντράρονται στη Νέα Υόρκη για τη δόξα της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας και .. όχι μόνο.

Η FIFA αύξησε σημαντικά τα χρηματικά έπαθλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το 2026, με το συνολικό prize pool της διοργάνωσης να φτάνει τα 489 εκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, σύμφωνα με το “Athletic“.

Η νικήτρια του τελικού ανάμεσα σε Ρόχα και Αλμπισελέστε θα λάβει 37,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η φιναλίστ θα εισπράξει 24.500.000. Παράλληλα, ο νικητής του μικρού τελικού θα βάλει στα ταμεία του 21.5 εκατ., με την τέταρτη ομάδα της διοργάνωσης να αμείβεται με 20.000.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα χρήματα δεν καταλήγουν απευθείας στους ποδοσφαιριστές, αλλά στις εθνικές ομοσπονδίες, οι οποίες αποφασίζουν πώς θα τα διαθέσουν σε παίκτες, τεχνικά επιτελεία και προγράμματα ανάπτυξης του ποδοσφαίρου.

Σε σχέση με το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, η αύξηση αφορά κυρίως την πρωταθλήτρια ομάδα. Το 2022 η Αργεντινή είχε λάβει περίπου 31 εκατομμύρια ευρώ για την κατάκτηση του τροπαίου, κάτι που σημαίνει ότι ο φετινός νικητής θα εισπράξει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα.

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