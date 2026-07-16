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GOSSIP - LIFESTYLE

Δημοσιογράφος έδινε κανονικά το ρεπορτάζ ενώ περπατούσε πάνω της κατσαρίδα

δημοσιογράφος
clock 23:34 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Απίστευτη ψυχραιμία επέδειξε μια δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, όταν μια μεγάλη κατσαρίδα σκαρφάλωσε πάνω της ενώ βρισκόταν στον αέρα.

Η Ρέιτσελ Μενίτοφ, ρεπόρτερ του τηλεοπτικού σταθμού KTLA στο Λος Άντζελες, κάλυπτε σε ζωντανή σύνδεση το κύμα ακραίας ζέστης που πλήττει την περιοχή, όταν ξαφνικά μια ιπτάμενη κατσαρίδα προσγειώθηκε κοντά στον λαιμό της.

Παρότι ήταν φανερό από την έκφρασή της ότι αντιλήφθηκε το έντομο να κινείται στον λαιμό, το στήθος και τα ρούχα της, η δημοσιογράφος διατήρησε την ψυχραιμία της και συνέχισε το ρεπορτάζ χωρίς να διακόψει τη ζωντανή μετάδοση.

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