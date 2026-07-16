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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Δήμος Ηρακλείου δίπλα στα παιδιά με αυτισμό – Επιτυχημένη συνεργασία με τον Σύλλογο «ΗΡ.Υ.Δ.Α.» για το Summer Camp

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clock 21:36 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια αγκαλιά αποδοχής, δημιουργίας και χαράς άνοιξε φέτος για δεκάδες παιδιά και τις οικογένειές τους, μέσα από το επιτυχημένο Summer Camp που διοργάνωσε ο Σύλλογος για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αυτισμό και Δ.Α.Δ.-Δ.Α.Φ. Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης «ΗΡ.Υ.Δ.Α.». Η υλοποίηση ενός τόσο απαιτητικού προγράμματος έγινε πραγματικότητα χάρη στην πολύτιμη συνεργασία των φορέων και την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαρίστησε το Δήμο και τους Αντιδημάρχους Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη και Αθλητισμού Γιάννη Τσαπάκη για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του 48ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, επιτρέποντας την υλοποίηση ασφαλών, δημιουργικών και παιδαγωγικά κατάλληλων δραστηριοτήτων.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας με αφορμή τη διεξαγωγή του Summer Camp, δήλωσε σχετικά: «Για την Αντιδημαρχία Παιδείας, τα παιδιά της πόλης και ιδιαίτερα εκείνα με περισσότερες ανάγκες αποτελούν σταθερή προτεραιότητα. Στόχος της συνεργασίας είναι να προσφέρεται στα παιδιά ένα περιβάλλον όπου μπορούν να συμμετέχουν, να χαίρονται και να αναπτύσσονται ισότιμα, με γνώμονα πάντα την κοινωνική συμπερίληψη».

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