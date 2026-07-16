Super League, κλήρωση: Με Βόλο στο Παγκρήτιο ξεκινά ο ΟΦΗ-Το πρόγραμμα

Την Πέμπτη (16/07) στον Άλιμο, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Super League για τη σεζόν 2026/27.

Το πρωτάθλημα της νέας σεζόν θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026 και έγιναν γνωστές οι μάχες της πρεμιέρας.

Μέσω των κριτηρίων που είχαν μπει στο λογισμικό για την κλήρωση και οι 5 «Ευρωπαίοι» (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ) θα αγωνιστούν εντός έδρας την 1η αγωνιστική, καθώς η πρεμιέρα της Λίγκας είναι προγραμματισμένη ενδιάμεσα απ’ τους αγώνες των καλοκαιρινών προκριματικών play off στα Κύπελλα Ευρώπης.

Η περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ τον Λεβαδειακό, ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά και ο ΟΦΗ τον Βόλο.

Πριν από την κλήρωση του νέου Πρωταθλήματος βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι του περασμένου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ως καλύτερος προπονητής, ο Ορμπελίν Πινέδα ως ο κορυφαίος παίκτης της χρονιάς και για το καλύτερο γκολ (στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ), ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ως πρώτος σκόρερ και Fantasy Player της σεζόν. Κορυφαίος τερματοφύλακας ο Κωνσταντής Τζολάκης. Πρώτος σε ασίστ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.