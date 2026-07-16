Tik tok: Στο μικροσκόπιο των βρετανικών αρχών για την προστασία των παιδιών

Έρευνα σε βάρος του TikTok ξεκινά η ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η πλατφόρμα έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με την προστασία των παιδιών από την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο.

Η Ofcom ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι το TikTok δεν συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις. Στο επίκεντρο της έρευνας θα βρεθεί, μεταξύ άλλων, το κατά πόσο η πλατφόρμα χρησιμοποιεί ένα αποτελεσματικό σύστημα επαλήθευσης ηλικίας, ώστε να διαπιστώνεται με ακρίβεια εάν ένας χρήστης είναι ανήλικος.

«Η έρευνα θα επιδιώξει να διαπιστώσει εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι το TikTok δεν έχει εκπληρώσει ή δεν εκπληρώνει τις νομικές του υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενός εξαιρετικά αποτελεσματικού συστήματος επαλήθευσης ηλικίας για τον σωστό προσδιορισμό του εάν ένας χρήστης είναι παιδί», ανέφερε η Ofcom.

Η πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο, η οποία ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance, βρίσκεται ήδη υπό τον έλεγχο των βρετανικών αρχών, ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει όλο και περισσότερες κυρώσεις και περιορισμούς σε διεθνές επίπεδο.

Πριν από δύο χρόνια, η Ofcom είχε επιβάλει στο TikTok πρόστιμο ύψους σχεδόν 2 εκατομμυρίων λιρών, επειδή η εταιρεία δεν είχε παράσχει εγκαίρως πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία γονικού ελέγχου της πλατφόρμας.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το TikTok είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 12,7 εκατομμυρίων λιρών από τη βρετανική αρχή προστασίας δεδομένων, ICO, για την «παράνομη» χρήση προσωπικών δεδομένων παιδιών.







Η Ofcom διευκρίνισε ότι η έναρξη της έρευνας δεν σημαίνει πως έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το TikTok παραβίασε τις υποχρεώσεις του.

Η ρυθμιστική αρχή προειδοποίησε, ωστόσο, ότι έχει τη δυνατότητα να επιβάλει πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και το 10% των παγκόσμιων εσόδων της εταιρείας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ενισχύσει το νομοθετικό του πλαίσιο για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, με στόχο να αποτρέπεται η έκθεση των ανηλίκων σε περιεχόμενο που σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με την αυτοκτονία, τον αυτοτραυματισμό, τις διατροφικές διαταραχές και την πορνογραφία.

Από την πλευρά του, το TikTok δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι λαμβάνει αυστηρά μέτρα ώστε να προσφέρει στους χρήστες εμπειρίες κατάλληλες για την ηλικία τους.

«Είμαστε βέβαιοι ότι συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας βάσει της βρετανικής νομοθεσίας και θα συνεργαστούμε με την Ofcom για να το αποδείξουμε», ανέφερε εκπρόσωπος της πλατφόρμας.

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