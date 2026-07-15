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GOSSIP - LIFESTYLE

Μικ Τζάγκερ: Γράφει ήδη νέα τραγούδια λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ των Rolling Stones

mick
clock 23:00 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μετά την κυκλοφορία του «Foreign Tongues», ο Μικ Τζάγκερ αποκάλυψε ότι έχει ήδη αρχίσει να γράφει νέα τραγούδια, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε ακόμη έναν δίσκο.

«Ναι, θα μπορούσε να γίνει μια τριλογία δίσκων Έχω ήδη αρχίσει να γράφω τραγούδια. Βέβαια, μπορεί να προορίζονται και για άλλους. Όταν γράφεις ένα τραγούδι, μερικές φορές αποφασίζεις: “Αυτό δεν είναι για μένα, αλλά θα μπορούσε να είναι για τους Chili Peppers” ή κάτι τέτοιο», δήλωσε σε συνέντευξή του.

Παράλληλα, εξήγησε ότι συνεχίζει να γράφει ελεύθερα, ακόμη και όταν ένα τραγούδι δεν ταιριάζει απαραίτητα στον ήχο των Rolling Stones. 

«Είμαι πολύ ανοιχτός σε αυτό. Έχω πολύ υλικό και δεν είναι όλο κατάλληλο για τους Rolling Stones. Αυτό δεν θα πρέπει να με εμποδίζει να το γράφω. Όταν σου έρχεται μια ιδέα, απλώς τη γράφεις», εξήγησε.

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