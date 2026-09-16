Kardashian: Αποζημίωση μόλις 1 ευρώ για τη ληστεία στο Παρίσι

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την ένοπλη ληστεία που σημάδεψε τη ζωή της, ηKim Kardashian έλαβε αποζημίωση μόλις ενός ευρώ από γαλλικό δικαστήριο. Πρόκειται, ωστόσο, για το ακριβές ποσό που είχε ζητήσει η ίδια, θέλοντας η απόφαση να έχει συμβολικό και όχι οικονομικό χαρακτήρα.

Η 45χρονη επιχειρηματίας και reality star είχε πέσει θύμα ένοπλης ληστείας στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2016, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας. Οι δράστες εισέβαλαν στο δωμάτιό της στο Hôtel de Pourtalès, την ακινητοποίησαν και την έδεσαν, ενώ διέφυγαν παίρνοντας κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.

Ανάμεσα στα κοσμήματα που εκλάπησαν ήταν και το εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων, αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων, που της είχε χαρίσει ο τότε σύζυγός της, Kanye West. Το μεγαλύτερο μέρος των κλοπιμαίων δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Το δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου να επιδικάσει στην Kim Kardashian το συμβολικό ποσό του ενός ευρώ, το οποίο είχε ζητήσει η ίδια. Αντίστοιχα, ένα ευρώ επιδικάστηκε και στη Simone Harouche, φίλη και πρώην στιλίστριά της, η οποία βρισκόταν στο ξενοδοχείο τη νύχτα της ληστείας.

Μετά την απόφαση, οι δύο γυναίκες εξέδωσαν κοινή δήλωση, εξηγώντας ότι το ζητούμενο για εκείνες δεν ήταν ποτέ τα χρήματα, αλλά η αναγνώριση όσων βίωσαν και η απόδοση ευθυνών.

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