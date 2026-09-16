Netflix: Η ευρωπαϊκή ταινία που ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια προβολές σε μόλις δύο εβδομάδες

Μια ευρωπαϊκή ταινία έχει καταφέρει να κερδίσει μέσα σε ελάχιστο χρόνο το ενδιαφέρον εκατομμυρίων θεατών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το νέο θρίλερ του Netflix, «Μια γυναίκα χωρίς παρελθόν» (The Secret Woman), σημειώνει εντυπωσιακή πορεία στην πλατφόρμα, έχοντας συγκεντρώσει περισσότερες από 30 εκατομμύρια προβολές μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες κυκλοφορίας του.

Η ταινία, διάρκειας περίπου δύο ωρών, έκανε πρεμιέρα στις 28 Αυγούστου και μέσα σε μόλις 14 ημέρες έφτασε τα 30,7 εκατομμύρια προβολές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Netflix Tudum.

Η επιτυχία της δεν περιορίζεται σε μία ή δύο αγορές. Η «Μια γυναίκα χωρίς παρελθόν» βρέθηκε στο Top 10 του Netflix σε 88 χώρες, ενώ για το συγκεκριμένο διάστημα αναδείχθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, η δημοφιλέστερη μη αγγλόφωνη ταινία παγκοσμίως.

«Μια γυναίκα χωρίς παρελθόν»: Η υπόθεση της ταινίας του Netflix

Το θρίλερ βασίζεται σε μυθιστόρημα και συγκεκριμένα στο ομώνυμο βιβλίο της Anna Ekberg, το συγγραφικό ψευδώνυμο των Anders Rønnow Klarlund και Jacob Weinreich.

Η ιστορία ακολουθεί τη Louise, την οποία υποδύεται η Natalie Wolfsberg, μια γυναίκα που ζει μια ήρεμη ζωή μαζί με τον σύντροφό της, Joachim, σε ένα ειδυλλιακό νησί της Νορβηγίας. Η καθημερινότητά της ανατρέπεται όταν ένας άγνωστος άνδρας εμφανίζεται και επιμένει ότι η Louise δεν είναι αυτή που πιστεύει πως είναι. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, πρόκειται στην πραγματικότητα για την Helene, μια γυναίκα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς τρία χρόνια νωρίτερα.

Η αποκάλυψη αυτή την οδηγεί σε μια αναζήτηση της αλήθειας. Η Louise ανακαλύπτει ότι η Helene ήταν παντρεμένη, είχε παιδί και ήταν ιδιοκτήτρια ενός μεγάλου ναυτιλιακού ομίλου.

Αποφασισμένη να καταλάβει τι συνέβη τη νύχτα της εξαφάνισης της Helene, εγκαταλείπει τη ζωή που γνώριζε και ξεκινά να ξετυλίγει ένα μυστήριο που σταδιακά ανατρέπει όλα όσα θεωρούσε δεδομένα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Barbara Topsøe-Rothenborg, η οποία συμμετέχει και στο σενάριο μαζί με τον Anders Frithiof August. Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Natalie Wolfsberg και ο Pål Sverre Hagen, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Claes Bang, Stina Ekblad, Ingrid Bolsø Berdal και Lars Simonsen.

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