Η αποστολή του ΟΦΗ για την ιστορική πρεμιέρα με Χόφενχαϊμ

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Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή του ΟΦΗ για το εντός έδρας παιχνίδι με την Χόφενχαϊμ αύριο Πέμπτη (19:45) στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Ο προπονητής του ΟΦΗ θα έχει στη διάθεσή του τον Χρήστο Σιέλη ενώ εκτός είναι ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Την αποστολή του ΟΦΗ αποτελούν οι: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Ντίκμαν, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Νους, Κόντρο, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης