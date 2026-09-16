Επτά νέες παιδικές χαρές στο Μαλεβίζι με «πράσινη» χρηματοδότηση

Επτά νέες παιδικές χαρές πρόκειται να δημιουργηθούν στον Δήμο Μαλεβιζίου, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο των ανταποδοτικών οφελών που προκύπτουν από το έργο της Μεγάλης Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής.

Η σχετική πρόταση του Δήμου Μαλεβιζίου αφορά τη δημιουργία νέων, σύγχρονων παιδικών χαρών στα Κάτω Καλέσα, στον Κρουσώνα, στην Αγία Πελαγία, καθώς και τριών ακόμη στο Τσαλικάκι, σε χώρους που έχουν προβλεφθεί από την Πράξη Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης. Συγκεκριμένα στο Τσαλικάκι οι παιδικές χαρές θα δημιουργηθούν στις οδούς Γ. Γεννηματά, στην Εθνικής Αντιστάσεως και στην οδό Κουντουριώτη.

Ο προϋπολογισμός και για τις επτά παιδικές χαρές ανέρχεται στις 759.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

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Με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Μαλεβιζίου για την υποβολή της σχετικής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο, γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της χρηματοδότησης και την υλοποίηση των νέων παιδικών χαρών.

Οι νέες υποδομές αναμένεται να δημιουργήσουν σύγχρονους, ασφαλείς και πιστοποιημένους χώρους παιχνιδιού και αναψυχής, προσφέροντας στα παιδιά περισσότερες δυνατότητες για παιχνίδι, άθληση και δημιουργική απασχόληση, αλλά και στις οικογένειες χώρους συνάντησης και κοινωνικής δραστηριότητας μέσα στις ίδιες τις γειτονιές τους.

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