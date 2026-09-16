Υπουργείο Μετανάστευσης: Ποιες εταιρίες μοιράστηκαν τα 137,1 εκατ. για τις δομές

Σε πέντε κοινοπραξίες κατανέμονται τα 137,1 εκατ. ευρώ των έξι νέων συμφωνιών-πλαίσιο που υπεγράφησαν για τη διαχείριση και λειτουργία των δομών προσωρινής υποδοχής και φύλαξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, τα πέντε σχήματα που αναλαμβάνουν τα έργα είναι:

Το μεγαλύτερο κομμάτι, ύψους 34,26 εκατ. ευρώ, πηγαίνει στην κοινοπραξία UNISON Facility Services – ESA Security Solutions, για την Αττική, μέρος της Στερεάς Ελλάδας και το κτίριο Κεράνης



Ακολουθεί το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΓΕΚ Services – G4S Secure Solutions, που αναλαμβάνει το Βόρειο Αιγαίο με τίμημα 25,6 εκατ. ευρώ



Η κοινοπραξία NOVACON – La Bolaget Facility Management – Brink’s Security Services – Brink’s Aviation Security Services αναλαμβάνει έργο 23,4 εκατ. ευρώ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας



Η ΑΚΤΩΡ FM – Oceanic αναλαμβάνει τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία έναντι 20,07 εκατ. ευρώ



Η ένωση ΑΒΑΞ – ICTS – TASK εξασφάλισε δύο από τα έξι τμήματα, συνολικής αξίας περίπου 33,75 εκατ. ευρώ. Το πρώτο, ύψους 17,38 εκατ. ευρώ, αφορά Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ιόνια Νησιά και μέρος της Στερεάς Ελλάδας, ενώ το δεύτερο, αξίας 16,37 εκατ. ευρώ, καλύπτει Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.



Συνολικά, η αξία για τις έξι συμβάσεις ανέρχεται σε 137,078 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ για δύο χρόνια.

Υπουργείο Μετανάστευσης: Τι αφορούν οι έξι συμφωνίες-πλαίσιο

Οι συμφωνίες-πλαίσιο υπεγράφησαν σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των αναδόχων που αναδείχθηκαν μέσω του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού, τον οποίο διενήργησε η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για λογαριασμό του υπουργείου.

Αντικείμενό τους αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Facilities Management στις δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών, αλλά και στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, στα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου και σε λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις του υπουργείου.





Οι υπηρεσίες χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: καθαριότητα, φύλαξη και ασφάλεια, καθώς και συντήρηση και τεχνική υποστήριξη.

Η διάρκεια των συμφωνιών είναι διετής, ωστόσο προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης έως και 100%. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον ενεργοποιηθεί πλήρως, η συνολική αξία του αντικειμένου μπορεί να διπλασιαστεί και να φθάσει έως τα 274,2 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Γεωγραφική κατανομή



Ο διαγωνισμός χωρίστηκε γεωγραφικά σε έξι τμήματα, ώστε να καλύπτεται το σύνολο της επικράτειας.





Το ακριβότερο τμήμα είναι το τέταρτο, που περιλαμβάνει την Αττική, τμήμα της Στερεάς Ελλάδας και το κτίριο Κεράνης, με ανάδοχο την UNISON – ESA και αξία 34,26 εκατ. ευρώ.

Στο Βόρειο Αιγαίο, όπου βρίσκονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες δομές υποδοχής της χώρας, το έργο περνά στο σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΓΕΚ Services – G4S έναντι 25,6 εκατ. ευρώ.

Ακολουθούν Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας με 23,4 εκατ. ευρώ, ενώ Κεντρική και Δυτική Μακεδονία μαζί με τη Θεσσαλία αντιστοιχούν σε σύμβαση 20,07 εκατ. ευρώ.

Η ΑΒΑΞ με ICTS και TASK έχει παρουσία σε δύο γεωγραφικές ζώνες, συγκεντρώνοντας συνολικά περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής αξίας των συμβάσεων.

Δυνατότητα διπλασιασμού της αξίας

Ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στις 24 Μαρτίου 2026, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά. Παράλληλα, οι υποψήφιοι έπρεπε να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια οικονομικής επάρκειας, τεχνικής ικανότητας και πιστοποιήσεων ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης χαρακτήρισε τη σύμβαση τη μεγαλύτερη που έχει υπογράψει το υπουργείο τόσο ως προς την αξία όσο και ως προς τη λειτουργικότητά της, τονίζοντας ότι η νέα δομή επιδιώκει καλύτερη ισορροπία μεταξύ κόστους και παρεχόμενων υπηρεσιών.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, έδωσε έμφαση στη διενέργεια του διεθνούς διαγωνισμού και στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι νέες συμφωνίες διαμορφώνουν έτσι το πλαίσιο λειτουργίας των δομών του υπουργείου για την επόμενη διετία, με το οικονομικό αποτύπωμα να μπορεί να ξεπεράσει τελικά τα 274 εκατ. ευρώ, εφόσον ενεργοποιηθούν στο σύνολό τους οι προβλεπόμενες προαιρέσεις.

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