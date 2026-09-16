ΤΕΤ.16 Σεπ 2026 19:40
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης – Μαρκό 1-0: Δυσκολεύτηκε αλλά πήρε το τρίποντο(vid)

αρησ
clock 19:30 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Χωρίς να ενθουσιάσει κι έχοντας τη βοήθεια της τύχης, ο Άρης επικράτησε με 1-0 της Μαρκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το αυτογκόλ του Παύλου Σμάλη στο 63ο λεπτό, από προσπάθεια του Κριστιάν Κουαμέ, ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Εκείνη του Σούλη Παπαδόπουλου, που στάθηκε αξιοπρεπέστατα, μπορεί να επικαλείται την ατυχία που δεν άνοιξε το σκορ νωρίς στο ματς.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο (46’ Σούταλο), Τιάμ, Χαρούπας (80’ Παπασαραφιανός), Βοριαζίδης, Μπασίρου (57’ Μορόν), Παλάσιος (46’ Γκαρέ), Κουαμέ, Μπουσαΐντ, Μιρ (46’ Μάνου).

ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Κοπανίδης, Σμάλης, Στάμου, Ντέτλερ (67’ Μπετσίροβιτς), Κωνσταντακόπουλος, Οικονομίδης (67’ Μεντόζα), Μιλόγεβιτς (75’ Παυλίδης), Νεκούλ (59’ Μίλερ), Γιόχανσον (59’ Μπουσάι), Αλεξόπουλος.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κύπελλο Ελλάδας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis