Άρης – Μαρκό 1-0: Δυσκολεύτηκε αλλά πήρε το τρίποντο(vid)

Χωρίς να ενθουσιάσει κι έχοντας τη βοήθεια της τύχης, ο Άρης επικράτησε με 1-0 της Μαρκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.



Το αυτογκόλ του Παύλου Σμάλη στο 63ο λεπτό, από προσπάθεια του Κριστιάν Κουαμέ, ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Εκείνη του Σούλη Παπαδόπουλου, που στάθηκε αξιοπρεπέστατα, μπορεί να επικαλείται την ατυχία που δεν άνοιξε το σκορ νωρίς στο ματς.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο (46’ Σούταλο), Τιάμ, Χαρούπας (80’ Παπασαραφιανός), Βοριαζίδης, Μπασίρου (57’ Μορόν), Παλάσιος (46’ Γκαρέ), Κουαμέ, Μπουσαΐντ, Μιρ (46’ Μάνου).



ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Κοπανίδης, Σμάλης, Στάμου, Ντέτλερ (67’ Μπετσίροβιτς), Κωνσταντακόπουλος, Οικονομίδης (67’ Μεντόζα), Μιλόγεβιτς (75’ Παυλίδης), Νεκούλ (59’ Μίλερ), Γιόχανσον (59’ Μπουσάι), Αλεξόπουλος.