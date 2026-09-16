Xαρούλης για Μαζωνάκη: «Μου έδωσε στο φευγιό του ένα μάθημα, καλό παράδεισο μωρέ Γιώργη, κρίμα»

Ο Γιάννης Χαρούλης κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Θέατρο Λυκαβηττού θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.
Ο Κρητικός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην αυθεντικότητα και την ελευθερία που τον διέκριναν.
«Ήταν αληθινός και ελεύθερος σαν παιδί», ανέφερε ο χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια αποκάλυψε μια φράση που, όπως είπε, συνήθιζε να επαναλαμβάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν απευθυνόταν στο κοινό του: «Σας ευχαριστώ και δεν το έχω δεδομένο».
«Να ‘σαι καλά μωρέ Γιώργη… Καλό παράδεισο. Κρίμα, κρίμα, κρίμα», είπε συγκινημένος, με το κοινό να τον χειροκροτεί θερμά.
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