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GOSSIP - LIFESTYLE

Xαρούλης για Μαζωνάκη: «Μου έδωσε στο φευγιό του ένα μάθημα, καλό παράδεισο μωρέ Γιώργη, κρίμα»

χαρούλης
clock 18:00 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάννης Χαρούλης κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Θέατρο Λυκαβηττού  θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Κρητικός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην αυθεντικότητα και την ελευθερία που τον διέκριναν.

«Ήταν αληθινός και ελεύθερος σαν παιδί», ανέφερε ο χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε μια φράση που, όπως είπε, συνήθιζε να επαναλαμβάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν απευθυνόταν στο κοινό του: «Σας ευχαριστώ και δεν το έχω δεδομένο».

«Να ‘σαι καλά μωρέ Γιώργη… Καλό παράδεισο. Κρίμα, κρίμα, κρίμα», είπε συγκινημένος, με το κοινό να τον χειροκροτεί θερμά.

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