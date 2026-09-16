Κρήτη: Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός μετά τα πρωτοβρόχια (εικόνες)

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Η πρώτη φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού έκανε αισθητή την παρουσία της στο Ηράκλειο, με νεφώσεις και βροχές που σημειώνονται κατά διαστήματα.

Για σήμερα Τετάρτη (16.09) ο καιρός επιφυλάσσει εκπλήξεις καθώς προβλέπεται ένταση των φαινομένων από το μεσημέρι, αρχικά ΄στα δυτικά τμήματα και αργότερα τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν και ανατολικότερα.

Αναμένεται ισχυρή βροχόπτωση -σύντομης διάρκειας- ακόμα και στην ενδοχώρα. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 - 4 μποφόρ ενώ στα νότια έως 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερναεί σήμερα τους 25 - 26 βαθμούς κελσίου.

Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και το βράδυ. Αύριο Πέμπτη (17.09) περιμένουμε σταδιακή βελτίωση,

Σε πλήρη ετοιμότητα η Πολιτική ΠροστασίαΛόγω της έλευσης των πρώτων σοβαρών φαινομένων της σεζόν, ο μηχανισμός του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

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Το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο είχε ήδη πραγματοποιήσει συσκέψεις για τον καθαρισμό των φρεατίων και των ευαίσθητων σημείων του οδικού δικτύου. Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της έντονης βροχόπτωσης, να μην διασχίζουν ιρλανδικές διαβάσεις ή χειμάρρους και να ασφαλίζουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ανέμους.

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