Επέστρεψε στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ ο Καρέτσας

Στις προπονήσεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ επέστρεψε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, μετά το διάστημα απουσίας του λόγω της κατάρρευσης του στο ματς με τη Βιγιαρεάλ.

Ο νεαρός άσος έδωσε ξανά το «παρών» στο προπονητικό κέντρο της γερμανικής ομάδας αφού όλες οι εξετάσεις που έκανε ήταν καθαρές και τέθηκε εκ νέου στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου. Η επιστροφή του αποτελεί θετική εξέλιξη για την Ντόρτμουντ, καθώς ο Καρέτσας θεωρείται ένα από τα πιο σημσαντικά στελέχη του ρόστερ.

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Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγωνιστική του ετοιμότητα και στο πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σε πλήρη δράση, ανάλογα και με τις αποφάσεις του προπονητικού επιτελείου. Δεν αποκλείεται να τεθεί στη διάθεση του Κόβατς για το ματς του Σαββάτου με τη Στοτγκάρδη.

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