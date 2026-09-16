Σύγκρουση Φλωρίδη-Δουδωνή στη Βουλή: «Σηκωθείτε και φύγετε» -«Δες πού κατάντησες»

«Κόκκινο» χτύπησε η ένταση στην Ολομέλεια, από την αρχή της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και εν όψει της δεύτερης ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί το απόγευμα.

Η παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, στα κυβερνητικά έδρανα, προκάλεσε την «έκρηξη» του γενικού εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος την χαρακτήρισε αντισυνταγματική και αντικοινοβουλευτική ζητώντας την άμεση αποχώρηση του.

«Παρακαλώ πολύ σηκωθείτε και φύγετε, δεν έχετε καμία θεση στην αίθουσα αυτή, είναι αντισυνταγματική η παρουσία σας» ανέφερε ο κ. Δουδωνής για να συνεχίσει: «Δεν είναι βουλευτής, είναι εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, πρέπει να αποχωρήσει… Είχε λάβει τον λόγο στην προηγούμενη συνεδρίαση για την αναθεώρηση του Συντάγματος… τεκμαίρεται λοιπόν ότι ήρθε εδώ για να πει αρλούμπες».

Αντιδράσεις υπήρξαν και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ζητά την άμεση αποχώρησή του από την Ολομέλεια.

«Δες πού κατάντησες, να σε στηρίζει η Κωνσταντοπούλου…»

«Δες πού κατάντησες κ. Δουδωνή που σε στηρίζει η κ. Κωνσταντοπούλου», σχολίασε ο κ. Φλωρίδης προκαλώντας νέα αντίδραση του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ.

«Δες πού κατάντησες τον εαυτό σου Φλωρίδη…», ανταπάντησε ο κ. Δουδωνής ενώ επέμενε ότι πρέπει να αποχωρήσει σημειώνοντας πως όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να είναι απόντα στην ομιλία του για να μη νομιμοποιήσουν την αντισυνταγματική πρακτική.

Στην παρέμβασή του, ο προεδρεύων της Ολομέλειας, Γιώργος Γεωργαντάς, είπε ότι και στο παρελθόν σε συζητήσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος ήταν παρόντες και έπαιρναν το λόγο υπουργοί της Δικαιοσύνης κάτι που χαρακτήρισε συνηθισμένη κοινοβουλευτική πρακτική, προσθέτοντας πως το ίδιο έγινε και το 2019 επί κυβέρνησης Τσίπρα.

«Απαράδεκτη και αντισυνταγματική πρακτική»

«Κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί να έχουν συνήγορο υπεράσπισης εδώ. Ο κ. Φλωρίδης δεν είναι βουλευτής, είναι εξωκοινοβουλευτικός υπουργός και η παρουσία του συνιστά απαράδεκτη αντισυνταγματική πρακτική. Η απαράδεκτη αντισυνταγματική πρακτική δένει με την απαράδεκτη αντισυνταγματική πρακτική Μητσοτάκη», σχολίασε ο κ. Δουδωνής.

Ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τις συνταγματικές προτάσεις της ΝΔ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό και την κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν επεδίωξαν ένα συναινετικό κείμενο που θα περιορίζει την εκτελεστική εξουσία, δεν έλαβαν υπόψη καμία πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και θεωρούν ότι όλα μπορεί να τα εξουσιάζει η κυβερνητική πλειοψηφία.

«Αναιρείται ο πυρήνας του Συντάγματος ως περιοριστικός όρος της εξουσίας», τόνισε ο κ. Δουδωνής επισημαίνοντας ότι «είναι πολύ προσβλητικό πως δεν βρήκε τίποτα η κυβέρνηση να πει στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τα δικαιώματα της γυναίκας».

«Επιμένετε σε μία καταχρηστική λογική. Δεν συμπίπτουν οι κατευθύνσεις μας», επεσήμανε και επανέλαβε την κατηγορηματική αντίθεση του κόμματός του για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, το ζήτημα της εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων Αρχών, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της Ν.Δ. είναι να τα περνάει όλα από την «πίσω πόρτα» με την κυβερνητική πλειοψηφία χωρίς αντίλογο.

Επίσης, χαρακτήρισε «ανεκδιήγητη» την πρόταση της ΝΔ για το «πολιτιστικό Σύνταγμα» και την προστασία της γλώσσας και της σημαίας, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι χθες «δεν είδα κανέναν να ενοχλείται που έναν καταδικασμένο (Κασιδιάρη) τον υποδέχονταν με σημαίες ούτε καμία προστασία στις παραμεθόριες περιοχές για την απόκτηση από τρίτες χώρες ακίνητης περιουσίας». «Αυτά είναι πατριωτισμός και όχι οι φιοριτούρες και καταστρατήγηση του Συντάγματος. Υπάρχει όμως ο ελληνικός λαός που ακούει και κρίνει», κατέληξε ο κ. Δουδωνής.

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