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GOSSIP - LIFESTYLE

Βάσω Μαζωνάκη: «Έκλεισε» το Instagram της

β
clock 13:00 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω, επέλεξε να μετατρέψει τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram από δημόσιο σε ιδιωτικό, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την έντονη επιθυμία για περισυλλογή και απομάκρυνση από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η αδελφή του τραγουδιστή έκανε αυτή την απρόσμενη κίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η αναζήτηση γαλήνης αποτελεί πλέον απόλυτη προτεραιότητα. Αυτή η απόφαση έρχεται ως απόρροια μιας μακράς περιόδου έντονης δημόσιας έκθεσης, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τη δικαστική διαμάχη που αφορούσε την περιουσιακή και οικονομική διαχείριση.

Με την αλλαγή του καθεστώτος του προφίλ της, η Βάσω Μαζωνάκη περιορίζει πλέον την πρόσβαση αποκλειστικά στους ήδη υπάρχοντες ακολούθους της, βάζοντας ένα «στοπ» στα αδιάκριτα βλέμματα.

Πηγή zougla.gr

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