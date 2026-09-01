Βάσω Μαζωνάκη: «Έκλεισε» το Instagram της

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω, επέλεξε να μετατρέψει τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram από δημόσιο σε ιδιωτικό, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την έντονη επιθυμία για περισυλλογή και απομάκρυνση από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η αδελφή του τραγουδιστή έκανε αυτή την απρόσμενη κίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η αναζήτηση γαλήνης αποτελεί πλέον απόλυτη προτεραιότητα. Αυτή η απόφαση έρχεται ως απόρροια μιας μακράς περιόδου έντονης δημόσιας έκθεσης, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τη δικαστική διαμάχη που αφορούσε την περιουσιακή και οικονομική διαχείριση.