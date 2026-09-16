Χανιά: Βρέθηκε βλήμα στο κέντρο της πόλης – Μεγάλη κινητοποίηση (βίντεο)

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Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης (16/9) στο κέντρο της πόλης των Χανίων, μετα από τον εντοπισμό βλήματος σε οικοπεδικό χώρο, στη συμβολή των οδών Γιαμπουδάκη και Κριτοβουλίδου, όπως γράφει το zarpanews.gr.

Στο σημείο, βρίσκονται πυροτεχνουργοί του Στρατού, αλλά και η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, και η Αστυνομία.

O χώρος στον οποίο εντοπίστηκε το βλήμα αναμένεται να αποκλειστεί για να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Τα σχολεία που εκκενώθηκαν προληπτικά είναι το 4ο και το 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων και το 33ο Νηπιαγωγείο Χανίων, με τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά να έχουν μεταφερθεί στο Πάρκο Μαρκοπούλου.

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