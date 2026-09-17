ΒΟΑΚ: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πού διακόπτεται η κυκλοφορία

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Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) προχωρά σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, η Τροχαία, λόγω προγραμματισμένης μετακίνησης μηχανημάτων έργου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της κατασκευάστριας εταιρείας, η διακοπή ξεκίνησε στις 06:00 π.μ. και αφορά τη μετακίνηση βαρέων οχημάτων διάστρωσης ασφάλτου.

Η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας αναμένεται να είναι ολιγόλεπτη, ωστόσο επηρεάζει άμεσα την κίνηση από και προς τα Χανιά.

Τα σημεία στα οποία θα διακοπεί η κυκλοφορία είναι:

Πριν τον κόμβο Βαμβακόπουλου για τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Καστέλλι.Μετά τον κόμβο Βαμβακόπουλου για τα οχήματα που έρχονται από το Καστέλλι και κατευθύνονται προς Χανιά και Ρέθυμνο.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας ΒΟΑΚ.

Η κοινοπραξία ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών, οι οποίοι καλούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αρχών για την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

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