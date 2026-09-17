Κύπελλο Ελλάδας: Σε Φιλαδέλφεια και Νεάπολη το ενδιαφέρον

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη (17/9), η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε Καλαμάτα και Αθήνα.

Στις 16:30, η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ στη Νεάπολη, σε ένα παιχνίδι όπου οι γηπεδούχοι αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση. Από την πλευρά της, η ΑΕΛ θέλει να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα και να ενισχύσει τη θέση της στη βαθμολογία.

Λίγο αργότερα, στις 17:45, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό, με την Ένωση να στοχεύει στο «2 στα 2» στη League Phase. Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την επόμενη φάση, ενώ ο Πανσερραϊκός θα επιχειρήσει να βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η 3η αγωνιστική ξεκίνησε την Τετάρτη (16/9), με τον Αστέρα Τρίπολης να επικρατεί 3-0 της Νίκης Βόλου, τον Άρη να λυγίζει 1-0 τη Μαρκό, τον Παναθηναϊκό να περνά με 2-0 από την έδρα της Κηφισιάς και τον ΠΑΟΚ να επικρατεί 1-0 του Ατρομήτου.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:

Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης 0-3

Άρης – Μαρκό 1-0

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1

Καλαμάτα – ΑΕΛ, 16:30 ΣΚΑΪ HYBRID

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, 17:45 ΣΚΑΪ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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4η αγωνιστική – Κύπελλο Ελλάδας



Η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί το τριήμερο 27-29 Οκτωβρίου 2026, με το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ να ξεχωρίζει.



Το πρόγραμμα

Λεβαδειακός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Άρης

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

ΑΕΛ – ΟΦΗ

Βόλος – Ατρόμητος

Μαρκό – Ολυμπιακός

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

Οι ακριβείς ημέρες και ώρες των αναμετρήσεων δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί στο πρόγραμμα της ΕΠΟ.

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