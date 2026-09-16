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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνεχίζει απόλυτος εντός συνόρων ο Παναθηναϊκός(vid)

pao
clock 19:47 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει «απόλυτος» και στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς νίκησε και την Κηφισιά με 2-0 στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase, έκανε το «2Χ2» κι έπιασε θέση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον Ολυμπιακό. Ο Αζεντίν Ουναΐ με πέναλτι στο 76’ και με άλλο ένα καταπληκτικό γκολ στο 89’, χάρισε το τρίποντο στους «πράσινους» που μετρούν 6 στις 6 νίκες στις εγχώριες διοργανώσεις απ’ το ξεκίνημα της σεζόν.  

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Καλοσκάμης, Ζολιμπουά, Πολυκράτης, Γιάγκνε (73’ Ρουκουνάκης), Πατήρας (62’ Σαγάλ), Δοϊρανλής (20’ λ.τρ. Μπένι), Μαγγανάς (62’ Θεοδωρίδης), Εμπουλά, Χριστόπουλος (73’ Πόμπο).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας (63’ Ουναΐ), Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Σαλάχ-Εντίν, Μπινιάρης, Κοντούρης (83’ Κάτρης), Κάνγκουα, Γιάγκουσιτς (63’ Καμαρά), Πελίστρι (63’ Αντίνο), Τεττέη (83’ Ντέσερς).

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